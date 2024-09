Największy odwiert geotermalny w Polsce ma być głęboki na aż 7 kilometrów. To duża inwestycja o wartości przekraczającej ponad 100 mln złotych. Niestety prace ponownie wstrzymano i jest to już kolejna tego typu sytuacja, która doprowadziła do zatrzymania wiercenia. Czym jest spowodowana?

Największy odwiert geotermalny w Polsce wstrzymany trzeci raz

To już trzeci przestój w pracach związanych z tą inwestycją. Tym razem problemy wystąpiły na głębokości 6 kilometrów i 96 metrów, gdzie doszło do zerwania głównego przewodu w rurach, który odpowiada za zasilanie świdra. Jest on zamontowany na ich końcu i odwiert został zatrzymany.

Przewód został zerwany i przez kilka dni trwał proces wyciągania wszystkich elementów przewodu, czyli zestawu ponad 600 rur wraz ze świdrem. Wszystkie te elementy zostały odesłane do regeneracji, tzw. hardbandingu. Elementy mają być przygotowane do dalszych prac. Czas ich regeneracji potrwa około dwóch tygodni. wyjaśnia wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński

To oznacza, że prace nad największym odwiertem geotermalnym w Polsce powinny ruszyć ponownie w przyszłym miesiącu. Oczywiście pod warunkiem, że usterkę uda się usunąć na czas.

Prace zatrzymano także kilka tygodni temu

Poprzedni przestój w pracach nad największym odwiertem geotermalnym w Polsce wystąpił w zeszłym miesiącu. Spowodowany on był awarią głównego silnika wiertni. Jakby tego było mało, to od ostatniego wznowienia prac udało się wywiercić zaledwie niecałe 50 metrów.

Zdjęcie Odwiert geotermalny w Szaflarach. / Fot. Pawel Murzyn / East News

Odwiert został powierzony firmie UOS Drilling S.A. i wójt Szaflar chce uzyskać od niej wyjaśnienia dotyczące usterki. Dodając przy okazji, że gmina podpisała umowę na wykonanie inwestycji, gdzie awarie nie wpływają na zwiększenie kosztów.

Największy odwiert geotermalny w Polsce powstający w Szaflarach ma dać dostęp do wody o temperaturze około 150 stopni Celsjusza. Źródło znajduje się na głębokości około 7 kilometrów i wiemy, że koszt całej inwestycji to bagatela 132 mln złotych. Warto dodać, że już na głębokości około 5 kilometrów natrafiono na źródło wody o temperaturze około 120 stopni Celsjusza. Zostanie ona wykorzystana głównie do ogrzewania budynków w gminach Szaflary i Nowy Targ.