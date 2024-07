NASA i Sierra Space testują kosmiczny habitat. Całość eksplodowała

Firma Sierra Space we współpracy z agencją NASA przygotowuje nadmuchiwany habitat, który zostanie wykorzystany w przyszłych stacjach kosmicznych. W trakcie testów doszło do wysadzenia go w powietrze. Spokojnie, bo tak właśnie miało być. W ten sposób sprawdzano wytrzymałość opracowanej konstrukcji.

Zdjęcie NASA i Sierra Space testują kosmiczny habitat. Wysadzono go w powietrze. / Sierra Space / materiały prasowe