Roskosmos już jakiś czas temu przekazał, że planuje opuścić Międzynarodową Stację Kosmiczną. Podobnie chce uczynić NASA i wiemy, że amerykańska agencja zamierza zniszczyć ISS. Deorbitacja zostanie prawdopodobnie przeprowadzona w 2031 roku.

Reklama

Rosjanie jednak nie opuszczają kosmosu. Kosmonauci agencji Roskosmos wkrótce mają mieć nowy "dom" na orbicie okołoziemskiej. Przedstawiono harmonogram prac związany z budową nowej placówki i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przedsięwzięcie rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych lat.

Budowa stacji kosmicznej ROSS od 2027 roku

Nowa stacja kosmiczna Rosjan nazywa się ROSS i wcześniej w tym miesiącu przedstawiono harmonogram prac związany z tą inwestycją. Plan zakłada wystrzelenie pierwszych modułów na niską orbitę okołoziemską w ciągu trzech lat. To oznacza, że nastąpi to w 2027 roku. W trakcie prac zostaną wykorzystane nowe technologie, w tym oparte na sztucznej inteligencji.

Pierwszy moduł stacji kosmicznej ROSS ma mieć kształt litery X. Będzie to węzeł badawczo-energetyczny. Później przyjdzie czas na podłączenie kolejnych elementów. Będą to cztery główne moduły, które zostaną wyniesione w kosmos do 2030 roku.

Zdjęcie Makieta rosyjskiej stacji kosmicznej ROSS. / Kirill Borisenko/wikimedia / Wikimedia

Roskosmos wierzy, że pierwsza załoga kosmonautów będzie mogła polecieć na orbitę już w 2028 roku. Natomiast do 2033 roku planowane jest dołączenie dwóch modułów o "specjalnym" przeznaczeniu, które to owiane są tajemnicą.

ROSS ma latać na wysokości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje na wysokości około 400 kilometrów nad Ziemią i na podobnej ma znajdować się ROSS. Ma to być orbita polarna zsynchronizowana ze Słońcem. Roskosmos wierzy, że taka trasa pozwoli na prowadzenie obserwacji całej planety i da dobry wgląd na Północny Szlak Morski.

Koszty będą ogromne. Według wstępnych szacunków ROSS pochłonie co najmniej 7 mld dolarów. Warto jednak dodać, że harmonogram prac nad stacją kosmiczną zależy od sukcesu rakiety Angara A5. Od 2014 roku przeszła ona trzy próby orbitalne, ale w 2021 roku doszło do awarii. Na ISS Roskosmos planuje pozostać do 2028 roku.

Rosjanie mają doświadczenie w stacjach kosmicznych

Rosja nie tylko jest jednym z głównych partnerów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Doświadczenie w obsłudze tego typu placówek kraj zdobył jeszcze jako Związek Radziecki. To za jego czasów przez półtorej dekady funkcjonowała stacja Mir, której pierwszy moduł wyniesiono w 1986 roku. Deorbitacja została przeprowadzona 15 lat później. Projekt uważany jest za jedno z największych osiągnięć radzieckiej kosmonautyki. Do czasu zbudowania ISS była to największa stacja kosmiczna w historii ludzkości.