Nazywa się Pibot i potrafi pilotować każdy samolot. To humanoidalny robot

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by to było, gdyby roboty mogły pilotować samoloty? Od tego roku to nie jest science fiction, ale rzeczywistość. Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii (KAIST) stworzyli pierwszego na świecie humanoidalnego robota-pilota, który może wykonywać wszystkie zadania pilota w kokpicie dowolnego samolotu.

Robot nazywa się PIBOT i potrafi nie tylko przejąć kontrolę nad dowolnym samolotem, ale także komunikować się z wieżą kontroli lotów i prawidłowo reagować na sytuacje awaryjne.

PIBOT to skrót od słów "Pilot Robot". Jest to humanoid o wysokości około 50 cm, który ma ruchome ręce i nogi, a także głowę wyposażoną w kamery i mikrofony. Robot potrafi rozpoznawać komunikaty i dźwięki w kokpicie, a także radzi sobie prowadząc konwersacje z wieżą kontroli lotów. PIBOT ma też sztuczną inteligencję, która pozwala mu zapamiętywać mapy lotnicze i protokoły bezpieczeństwa. Robot może latać zarówno małymi samolotami sportowymi, jak i większymi maszynami pasażerskimi.

Reklama Wideo youtube Tańszy niż człowiek i bezbłędny Naukowcy z KAIST twierdzą, że PIBOT jest lepszym pilotem niż człowiek, ponieważ nie popełnia błędów typowo ludzkich. Nie ulega stresowi ani zmęczeniu, a także może szybciej podejmować decyzje w krytycznych sytuacjach. PIBOT może też latać w warunkach, które byłyby zbyt niebezpieczne lub trudne dla ludzi, takich jak burze, mgła czy bardzo silny wiatr. Robot może też prowadzić samochody, obsługiwać czołgi czy nawet dowodzić okrętami wojennymi i łodziami podwodnymi.

Humanoidalne roboty pilotujące samoloty nie wymagają żadnego przygotowania do lotu. Wystarczy, że zaniesiemy ich do kokpitu, a resztę zrobią sam iprofesor David Hyunchul Shim, szef badań projektu KAIST School of Electrical Engineering. Zdjęcie PiBot spędza długie godziny na symulatorach lotu / East News PIBOT jest wynikiem wieloletnich badań nad zastosowaniem robotów w pilotowaniu samolotów, które prowadzi zespół pod kierownictwem profesora Davida Shima. Projekt jest wspierany przez koreański rząd i ma na celu rozwój technologii przyszłości oraz poprawę bezpieczeństwa transportu lotniczego. Naukowcy planują dalsze testy i ulepszenia robota, a także chcą go zaprezentować światowej opinii publicznej. Zepsuty wyświetlacz w telefonie - co dalej? Czy PIBOT oznacza koniec ludzkich pilotów? Na razie nie ma takiego zagrożenia, ponieważ robot jest tylko prototypem i wymaga jeszcze wielu poprawek. Poza tym ludzie mogą mieć opory przed oddaniem kontroli nad samolotem maszynie. Jednak PIBOT pokazuje, że roboty mogą być coraz bardziej zaawansowane i wszechstronne, a także mogą zastąpić ludzi nawet na tak wymagającym stanowisku, jak pilot samolotu. Czytaj na Antyweb | Chamstwo i brak szacunku. Podróż z Wizz Air to droga przez mękę Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Symbol Ukrainy z nowym godłem AFP Reklama