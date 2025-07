Ukraińcy zawładnęli rosyjskim niebem. Okupanci rozgromieni w Donbasie

Zostały one przeprowadzone za pomocą myśliwców F-16, a także rodzimych MiG-29 czy Su-24. Ukraińcy zaatakowali m.in. okopy należące do okupantów, a leżące pod strategicznym miastem Pokrowsk w obwodzie donieckim. Armia Kremla zgromadziła w okopach setki żołnierzy, którzy przygotowywani są do długiej ofensywy. W sumie pod tym miastem ma znajdować się ponad 110 tysięcy żołnierzy . Siły Zbrojne Ukrainy na bieżąco monitorują sytuację i na dużą skalę używają lotnictwa w celu neutralizacji ewentualnych szturmów.

Na jednym z najnowszych filmów pokazano atak na okopy za pomocą amerykańskich bomb lotniczych GBU-39, które zostały zrzucone na cele z myśliwca MiG-29. Ukraińcy uwiecznili nie tylko sam moment odłączenia się aż czterech bomb od samolotu, ale również chwilę, gdy uderzyły one w okopy. W oświadczeniu poinformowano, że cale zostały zneutralizowane. W okopach w chwili ataku miało znajdować się ok. 100 rosyjskich żołnierzy.

Amerykańskie bomby GBU-39/B (SDB) to lekka precyzyjna broń powietrzna kierowana o masie 130 kg. Ma średnicę ok. 190 mm i długość ok. 1,8 m. Maksymalny zasięg lotu po zrzuceniu z dużej wysokości wynosi do 110 km. Bomba posiada również skrzydła, które rozprostowują się w locie, co znacznie zwiększa zasięg rażenia celów.