Neuralink przyznał się, że nie wszystko poszło po ich myśli. Co się stało?

Neuralink to startup Elona Muska, który po raz pierwszy w historii wszczepił specjalny chip do mózgu człowieka. Jednakże dopiero teraz firma przyznała się, że po operacji doszło do szczególnych komplikacji.

Zdjęcie Okazało się, że pierwszy pacjent z implantem Neuralink miał poważny problem z technologią (zdjęcie poglądowe) / sevector / 123RF/PICSEL