Niedługo twoje okna będą mogły generować prąd. Wszystko dzięki nowym panelom słonecznym

Przezroczyste panele słoneczne to technologia znana już od wielu lat. Jest brana pod uwagę jako główny kierunek rozwoju technologii fotowoltaicznej.

Najbardziej obiecujące rezultaty otrzymali szwajcarscy naukowcy z Politechniki Federalnej w Lozannie, którzy opracowali modyfikację ogniw słonecznych uczulonych na barwniki (DSC).

Nowe panele są w stanie zbierać całe spektrum światła, nie tracąc przy tym przezroczystości.

Ich sprawność konwersji światła na prąd wynosi maksymalnie 30,2%. To aktualny rekord wśród całej technologii przezroczystych ogniw słonecznych.

Naukowcy uważają, że ich wynalazek może stać się bazą dla dużego rozwoju technologii fotowoltaicznej, która zastąpi okna.

Przezroczyste panele słoneczne

Rewolucja fotowoltaiczna cały czas się rozwija. Jednym z ciekawszych rozwiązań prócz tradycyjnych paneli są przezroczyste ogniwa słoneczne. Ze względu na swoje właściwości mogą być umieszczane w miejsce wszelkich szklanych powierzchni. Technologia jest na razie bardziej eksperymentalna, jednak dzięki wysiłkom szwajcarskich naukowców, niedługo może stać się gorącym towarem na masowym rynku.

Naukowcy opracowali modyfikację ogniw DCS, wykorzystującą specjalne cząsteczki barwników fotouczulających. Cząsteczki mają zmieniony sposób montażu na wrażliwe panele, pozwalający stworzenie ich gęstszej i lepiej uporządkowanej warstwy. Dzięki temu używając takiej samej ilości barwnika fotouczulającego, może on zbierać znacznie więcej światła, a co za tym idzie, przetwarzać więcej energii.



Zdjęcie Ogniwa słoneczne uczulone na barwniki działają w oparciu o fotouczulacze, które za pomocą cząsteczek barwników wyłapują elektrony z promieni słonecznych. Mogą być przezroczyste, zachowując swoje właściwości energetyczne / 123RF/PICSEL

Według pierwszych testów efektywność nowych przezroczystych paneli wynosiła 15,2%. Jednak po serii modyfikacji wzrosła aż do poziomu 28,4-30,2% w zależności od nasilenia światła. Jest to rekord dla efektywności przezroczystych paneli słonecznych, który może wprowadzić technologię do masowej produkcji.

Nowa przezroczysta fotowoltaika niedługo w twoim domu?

Jeżeli dalsze testy potwierdzą sprawność wynalazku Szwajcarów, możliwe, że niedługo masowo pojawią się w ofercie obok tradycyjnej fotowoltaiki. Szczególnie że według naukowców produkcja nowych paneli DCS nie jest droga, przez co stosunek ich ceny do wydajności stawia je jako realny konkurent dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Podstawowo takie przezroczyste panele słoneczne można użyć w budownictwie. Idealnie spełniłyby się jako uzupełnienie tradycyjnych paneli fotowoltaicznych, zastępując okna czy szklarnię. Zastosowanie mogą także znaleźć na szklanych biurowcach. Jednak twórcy nowej technologii DCS zauważają, że może ona zostać użyta także do zasilania urządzeń elektrycznych.

Nasze odkrycie otwiera drogę do łatwego dostępu do wysokowydajnych DSC, oferując obiecujące perspektywy zastosowań jako źródło zasilania i zamiennik baterii w urządzeniach elektronicznych o niskim poborze mocy, wykorzystujących światło otoczenia jako źródło energii - autorzy wynalazku w artykule naukowym w czasopiśmie Nature

Możliwe więc, że już niedługo przezroczyste panele słoneczne masowo pojawią się nie tylko na naszych domach, ale także w telefonach, zapewniając ładowanie słońcem.