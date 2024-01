Przyznam, że trochę mnie to zdziwiło. Postanowiłem pogrzebać w temacie i faktycznie, szukają kogoś takiego. W wymaganiach podano, że od kandydata oczekuje się znajomości środowiska Windows 3.11, MS-DOS i aplikacji działających na bazie tego oprogramowania. A po co niemieckim kolejom taki administrator? Okazuje się, że w zasadzie cały system tablic wyświetlających informacje na peronach w Niemczech działa na bazie tych archaicznych już systemów operacyjnych. Do tego dochodzi wyświetlanie informacji w kabinach pociągów dużych prędkości.

Nie ma się co łudzić, że przyszły pracownik będzie działał z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Z uwagi na specyfikę np. MS-DOS, musi umieć obsługiwać sprzęt z podzespołami takimi, jak procesor 166 MHz czy 8 megabajtów pamięci operacyjnej. Co ciekawe, systemy te będą wykorzystywane jeszcze przez co najmniej kilka lat - do 2030 roku.

Archaiczny system, ale działa

Korzystanie ze starszych systemów w tego typu instytucjach nie jest jednak aż tak zaskakujące. Wbrew pozorom ma to kilka zalet. Jedną z nich jest relatywnie niska podatność na ataki, wszak hakerzy skupiają się jednak na bardziej powszechnych systemach. No i nie oszukujmy się, cyberprzestępcy pamiętający czasy MS-DOS są już raczej na emeryturze, lub w więzieniu.

Do tego ciężko wyobrazić sobie drastyczną przebudowę infrastruktury sieciowej tylko dlatego, że system ma już 20 czy 30 lat - a przecież działa, zatem po co go ruszać?