Od "kucharza Putina" do zdrajcy. Prigożyn doczekał zemsty

I jeszcze w lutym ubiegłego roku rosyjskie władze mogły liczyć na jego wierność, bo to właśnie jego najemnicy zostali w lutym wysłani do Kijowa z misją zgładzenia ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełeńskiego, a następnie skierowani do walk na wschodzie Ukrainy, gdzie przez wiele miesięcy toczyli krwawe brutalne walki w okolicach Bachmutu.



Byli to głównie więźniowie rekrutowani spośród więźniów kolonii karnych i jak przekonywał Instytut Studiów nad Wojną, mowa o nawet 40-50 tys. najemników dowodzonych przez profesjonalistów. Oznaczało to jednak, że grupa Wagnera ma do dyspozycji głównie niewykwalifikowanych "żołnierzy jednorazowego użytku", jak często określała ich strona ukraińska. Szczególnie kiedy okazało się, że nie tylko wysyłani są masowo na pozycje wroga, ale i mają zakaz odwrotu i udzielania pomocy swoim rannym.