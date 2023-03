Odpalenie z wyrzutni drona, który wspomaga ataki na cele w Rosji

Filip Mielczarek Technologia

Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w serwisach społecznościowych materiały filmowe z momentu odpalenia dronów odrzutowych Tu-143 Rejs. To one dostarczyły informacje potrzebne do przeprowadzenia ataków na bazy leżące na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Odpalenie z wyrzutni ukraińskiego drona Tu-143 Rejs, który zagraża Rosji /Twitter