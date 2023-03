Postapokaliptyczny pojazd w Ukrainie. Oto "Arka", która ratuje żołnierzy

Projektant chce ratować "arką" żołnierzy na froncie

W ubiegłym roku, powstała akcja wsparcia dla "Arki". Projektant chciał zebrać fundusze na udoskonalenie pojazdu. Wśród pomysłów znalazł się unikalny pokładowy generator prądu o mocy 5 kilowatów i zdolność do przechowywania do 500 litrów wody pitnej. W grę mają też wchodzić operacje chirurgiczne żołnierzy.

Na pokładzie "Arki" może znajdować się profesjonalny sprzęt medyczny, dzięki któremu można szybko zająć się rannymi, odpowiednio ich opatrzeć i przygotować do transportu do szpitala. Obecnie pojazd pełni taką rolę, ale jeszcze daleko do ideału. Wiaczesław Laszenka przyznał, że jeśli jego wynalazek sprawdzi się w boju, to zbuduje więcej tego typu maszyn, by można było z ich pomocą ratować żołnierzy na całej długości frontu.