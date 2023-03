Tak wygląda najechanie bojowego wozu piechoty na minę

Kreml wysyła swoich żołnierzy na pewną śmierć

Eksperci nie mają wątpliwości, że to dowód na totalną desperację i bezradność Rosjan. Dla kwestii wizerunkowej, zdobycie Bachmutu to dla Rosjan priorytet. Straty wśród żołnierzy nie mają dla Kremla żadnego znaczenia. Setki tysięcy młodych chłopaków jest zwykłym mięsem armatnim. Większość z nich będzie kalekami do końca życia, a reszta zginie i nigdy nie będzie posiadała dzieci. Putin zwyczajnie depopuluje rosyjskie społeczeństwo.

Na filmie prawdopodobnie mamy do czynienia z rosyjskimi zmodyfikowanymi pojazdami BMP-2. B-18 od klasycznego BMP-2, ten wóz różni się przede wszystkim wieżą 32B01 Epocha, która nie dość, że jest bezzałogowa, ale również została uzbrojona w niskociśnieniową 57 mm armatę LSzO-57 (zmodyfikowany granatnik AGS-57).