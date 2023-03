Satelita ujawnia wielką bazę zniszczonych rosyjskich czołgów

Wiele osób w serwisach społecznościowych poważa ogromne straty w wojnie w Ukrainie po stronie rosyjskiej armii. Dzięki zdjęciu satelitarnemu opublikowanemu przez firmę Maxar Technologies, wszyscy mogą przekonać się, że ogromne straty Rosjan to najprawdziwszy fakt.

Na zdjęciu ukazano dużą bazę wojskową leżącą w mieście Dżankoj na Krymie. Na jej obszarze znajdują się setki uszkodzonych najróżniejszych pojazdów, od czołgów, przez wozy bojowe, po systemy artylerii. Zostały one tam dostarczone z całej linii frontu. Większość z maszyn już nie nadaje się do naprawy, ale w najbliższym czasie z pewnością staną się dawcami części do tych mniej uszkodzonych.

Reklama