Powstanie baza wojskowa w kosmosie. Siły Kosmiczne USA z ogromnym budżetem

Pentagon będzie miał do wykorzystania w 2023 roku aż 858 miliardów dolarów (o 69,3 miliarda dolarów więcej niż w 2022 roku) na wszelkiej maści projekty militarne, które pozwolą USA utrzymać miano globalnego supermocarstwa. Z tej zawrotnej kwoty, aż 26,3 miliarda dolarów powędruje do samych Sił Kosmicznych. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w przypadku tej formacji, to o aż 1,7 miliarda więcej, niż pierwotnie chciał Pentagon.

Oznacza to, że Siły Kosmiczne będą miały dodatkowe fundusze na realizację najbardziej futurystycznych projektów związanych ze swoją działalnością na ziemskiej orbicie. Szósta formacja armii USA planuje budowę pojazdów i satelitów do monitorowania oraz ochrony bliskiej przestrzeni kosmicznej. Wojna w Ukrainie zaowocowała przyspieszeniem prac nad wieloma projektami, które dotychczas pozostawały tylko w sferze marzeń lub mogliśmy je zobaczyć w filmach sci-fi.

Zdjęcie Siły Kosmiczne będą miały placówkę w kosmosie / 123RF/PICSEL

Siły Kosmiczne USA zbudują na orbicie bazę wojskową

Z krążących od jakiegoś czasu pogłosek wynika, że Pentagon szykuje się do wysłania na orbitę dużego pojazdu w formie wahadłowca (będzie to większy pojazd od X-37B). Jego rolą będzie patrolowanie instalacji należących do agencji wywiadowczych i ochrona misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, budowy nowego kosmicznego domu czy programu Artemis, czyli powrotu na Księżyc. Pojazd ma wynieść w kosmos rakieta SpaceX.

— Przestrzeń kosmiczna ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA i jest integralną częścią współczesnej wojny — napisał Biały Dom w podsumowaniu budżetu. — Budżet utrzyma przewagę USA poprzez poprawę odporności amerykańskiej architektury kosmicznej w celu wzmocnienia odstraszania i zwiększenia przeżywalności żołnierzy podczas działań wojennych — dodał Biały Dom.