Na orbicie pojawiły się ogromne urządzenia. Musk ma wielki plan

Nawet 80 Gb/s przepustowości jednego satelity Starlink

Ale to nie wszystko. Całkowita chwilowa przepustowość Gen 2 ma wynosić najmniej 500 Tb/s nad lądem. Według Google, w 2020 roku łączna dostępna przepustowość globalnej infrastruktury internetowej szacowana była na 600 Tb/s. Te liczby pokazują, jak potężnym przedsięwzięciem będzie Starlink.

Co ciekawe, pierwotnie planowano, że nowe Starlinki Gen 2 miał wysłać na orbitę najpotężniejszy w historii system transportu kosmicznego o nazwie Starship, a to ze względu na masę nowych satelitów. Niestety, SpaceX nie udało się jeszcze przeprowadzić dziewiczego lotu kosmicznego pojazdu, zatem misję wykonał zwykły Falcon.

Tymczasem kosmiczna usługa SpaceX jest w pełni dostępna w Polsce już od ubiegłego roku. Na razie nie cieczy się ogromnym zainteresowaniem, a to ze względu na jej cenę, ale to w kolejnych latach powinno się zmienić na lepsze. Coraz więcej podróżników decyduje się na połączenia z całym światem poprzez kosmiczny internet, gdyż mogą to uczynić w nawet najbardziej dzikich zakątkach naszej planety.