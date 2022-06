Rafał Trzaskowi kontra prawdziwy obraz Witalija Kliczko

Witalij Kliczko miał zadzwonić do prezydentów: Wiednia, Budapesztu, Madrytu, Berlina i Warszawy. Wszyscy przeprowadzili rozmowę z merem Kijowa. Okazuje się, że również wszyscy nabrali się na fałszywego Kliczkę, ale nie był to mistrzowsko przygotowany DeepFake, czyli napędzany przed sztuczną inteligencję i niezwykle realistyczny materiał filmowy z podmienioną twarzą. Wszyscy prezydenci wyczuli w rozmowie, że może to być manipulacja i poinformowali organy ścigania.

Sprawą zajął się niemiecki dziennikarz, Daniel Laufer. Przeanalizował on źródłowe klatki filmu z rozmowy z Berlina i szybko doszedł do wniosku, że nie mamy tutaj do czynienia z technologią DeepFake. Wcześniej media informowały, że wykorzystano właśnie ten ostatnimi czasy bardzo popularny system. Laufer porównał klatki filmu z rozmowami z innych miast i stało się jasne, że wszędzie wykorzystano jedno i to samo nagranie.

Nagranie z merem Kijowa powstało w kwietniu

Co najciekawsze, nagranie wideo z Kliczką, a w zasadzie klatki z niego wyjęte i świetnie dopasowane, są jak najbardziej autentyczne, tyle, że cały oryginalny materiał powstał w kwietniu bieżącego roku, a nie był filmem realizowanym na żywo.

Rosyjskie trolle puszczały poszczególne sekwencje w momencie odpowiedzi na pytania stawiane w rozmowie przez prezydentów. Jako że Kliczko mówił do nich po Ukraińsku, a słowa były tłumaczone, to wszyscy nie mieli pojęcia, że jego słowa w większości przypadków nie pasują do kontekstu, ale mogły to być przecież problemy w szybkim tłumaczeniu.

Nagranie z Witalijem Kliczką to nie był DeepFake

Zatem obraz Kliczki z wideokonferencji jak najbardziej był prawdziwy, ale nie powstał w trakcie tych rozmów i nie był technologią DeepFake. Prawdopodobnie rosyjskie trolle posłużyły się kwietniowym nagraniem mera Kijowa, by wprowadzić w błąd prezydentów europejskich miast i spróbować wywołać chaos.

Niestety, wciąż nie jest jasne, w jaki sposób przestępcom udało się nawiązać kontakt z biurami prezydentów tylu miast i doprowadzić do realizacji konferencji. Eksperci od cyberbezpieczeństwa uważają, że rosyjscy hakerzy mogli włamać się do sieci ukraińskiego rządu i wejść w posiadanie maili z poufnymi danymi prezydentów. Na razie nie ma na to jednak żadnego potwierdzenia.