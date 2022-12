Rekordowy kod QR z dronów? Ponad 1300 urządzeń wyświetliło go w Arabii Saudyjskiej

Dawid Szafraniak Technologia

Saudyjczycy po raz pierwszy wprowadzają swoją własną markę samochodów elektrycznych. Choć do ich premiery pozostało trochę czasu, to w czasie oficjalnego pokazu niebo rozświetliły drony. Ich choreografia pokazała widzom gigantyczny kod QR, który trafił do księgi rekordów Guinnessa.

Zdjęcie Rekordowy kod QR z dronów to kolejny etap ekspansji bezzałogowych pojazdów. / Aerorozvidka/Twitter / materiały prasowe