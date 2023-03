Czym jest Revolut?

Popularny Revolut to nic innego jak specjalna aplikacja oferująca usługi bankowe. Dzięki niej możemy zyskać dostęp do łatwej wymiany walut, tańszych płatności za granicą (np. w czasie wakacji), jak i szeregu innych funkcjonalności. Z poziomu apki możemy zyskać dostęp do ubezpieczeń, inwestycji giełdowych czy kupowania kryptowalut.

Największą zachętę do skorzystania z Revoluta stanowi ułatwienie, jakie stanowi w trakcie zagranicznych wypadów. Mnie do założenia konta przekonały korzystne kursy wymiany walut. Poza Euro czy Dolarami znaleźć można też kilka innych, a znając praktyki mojego polskiego banku... cóż, całkiem się to opłaca. Podobnie uważa wiele milionów osób na całym świecie. Ich napływ sprawił, że firma znacząco urosła.

Chociaż jest na rynku finansowych już od 2015 roku, to dopiero teraz pochwaliła się informacją o zamknięciu ubiegłego roku fiskalnego z zielonym kolorem w Excelu. Tak jest, drodzy państwo, Revolut po raz pierwszy w swojej historii osiągnął zysk! Chociaż droga do tego celu była długa, to właśnie zapiasno w historii przedsiębiorstwa prawdziwy kamień milowy.

Nowy raport i pozytywne nastroje

Firma zaprezentowała oficjalnie swoje wyniki finansowe za okres do 31 grudnia 2021 roku. Najgrubszą czcionką należy wymienić zysk netto wynoszący 26,3 miliona funtów brytyjskich. Łączne przychody wyniosły z kolei 636 milionów funtów, co stanowi potrojenie analogicznej wartości za 2020 rok. Co stoi za takim sukcesem?

Osiągnięcie pełnej rentowności było możliwe dzięki sporemu zwiększeniu liczby aktywnych klientów detalicznych w skali tygodnia (o 50%), jak i większe środki deponowane oraz wydawane przy pomocy Revoluta. Co istotne, coraz więcej użytkowników korzysta z płatnych planów. W ramach miesięcznych subskrypcji, Revolut oferuje specjalny design kart i dodatkowe funkcjonalności.

Dobre wyniki to nic dziwnego w sytuacji, gdy na świecie z usług Revoluta korzysta ponad 27 milionów osób, a liczba tak (podobnie, jak ich wydatki) coraz bardziej rosną. Chociaż nie wiadomo nic na temat ewentualnego zysku za 2022 rok, to firma poinformowała, że sam przychód wzrósł o kilkadziesiąt procent względem rekordowego 2021 roku. Można się domyślić, że poprzedni rok również okaże się dla firmy bardzo rentownym.

Ile kosztuje Revolut?

Plan standardowy w przypadku Revoluta jest bezpłatny i oferuje szereg korzyści. Przede wszystkim, możemy otrzymać kartę do naszego konta, którą dokonamy płatności w wielu miejscach na świecie. Nie da się również pominąć bezpłatnych wypłat w bankomatach czy kupowania i sprzedawania walut.

Pierwszą płatną opcją jest subskrypcja Plus, która zwiększa limity wielu czynności, dodaje nam priorytetową obsługę klienta i nie tylko. Jej koszt to 14,90 zł na miesiąc, choć bardziej opłaca się zapłata z góry za cały rok - wtedy koszt wyniesie 149,90 zł. Na tym opcje się jednak nie kończą.

Bardziej wymagający mogą sięgnąć po plan Premium (29,99 zł miesięcznie) lub Metal (49,99 zł). Niezależnie od wybranego pakietu jest to świetne wsparcie w czasie podróży. Warto rzucić okiem, jeżeli jeszcze nie posiadacie konta w aplikacji.