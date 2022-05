Chociaż rosyjskie alternatywy dla popularnych zachodnich usług, jak RuTube, Yandex.Video i VKontakte, istnieją już od wielu lat, to wcześniej nie mogły liczyć na popularność na miarę YouTube i dopiero po inwazji Rosji na Ukrainę zyskały na znaczeniu. Wystarczy spojrzeć na pierwszy z nich, który działa od 2006 roku (od 2008 roku w rękach Gazprom-Media) i jeszcze niedawno mógł się pochwalić wynikiem dosłownie 10-15 mln wizyt miesięcznie, podczas gdy YouTube w tym samym czasie odwiedzają 2 mld użytkowników.



Koniec kariery RuTube? Rosyjski "YouTube" na celowniku hakerów

Niemniej rosyjskie władze próbowały w ostatnich 2 miesiącach rozpowszechniać za jego pomocą - transmisje na żywo, podcasty, kanały newsowe itd. - swoją propagandę, więc RuTube w końcu znalazło się na celowniku sympatyzujących z Ukrainą hakerów. Jak poinformowali wczoraj sami administratorzy usługi, padła ona ofiarą cyberataku i chwilowo niemożliwe jest uzyskanie do niej dostępu (na ten moment wciąż nie działa). Zdaniem RuTube hakerom chodziło o to, by Rosjanie nie mogli obejrzeć za pomocą strony... fajerwerków i parady z okazji Dnia Zwycięstwa.

Śledząc strony rosyjskich departamentów, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy były nieustannie poddawane cyberatakom, hakerzy dotarli do RuTube. Hosting wideo przeszedł potężny cyberatak. W tej chwili nie jest możliwy dostęp do platformy. Grupa zadaniowa już pracuje nad przywróceniem dostępu do usługi wideo. Jak długo potrwa proces odzyskiwania, stanie się jasne w najbliższej przyszłości czytamy w oświadczeniu RuTube (tłumaczenie maszynowe).

Reklama

Dziś okazuje się jednak, że proces ten może nie być w ogóle możliwy do przeprowadzenia, bo jak informuje serwis The Village, powołując się na źródła zbliżone do platformy, atak był znacznie poważniejszy, niż początkowo przypuszczano.



Zwyczajowo w takich sytuacjach do akcji wkraczają kopie zapasowe i RuTube też twierdzi, że takowe posiada, zapewniając, że zawartość wideo i kod strony są bezpieczne na serwerach firmy, ale... od ataku minęło już wiele godzin, a platforma wciąż nie działa.

Może więc okazać się, że w nieoficjalnych doniesieniach sugerujących, że hakerzy usunęli podczas ataku kod strony, jest wiele prawdy i RuTube jest nie do odzyskania. Co prawda usługa wciąż próbuje, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja, ale trudno powiedzieć, czy powróci do sieci - oczywiście mowa o powrocie w formie sprzed ataku, tj. z całą zawartością, bo postawienie nowej strony nie jest żadnym wyzwaniem.



Zdjęcie Atak został przeprowadzony wczoraj wcześnie rano, a usługa wciąż nie dzała / RuTube / materiały prasowe

Duży zespół od ponad 15 godzin pracuje nad przywróceniem platformy, którą, jak pamiętamy, w ostatnich miesiącach odwiedziły dziesiątki milionów użytkowników i załadowano na nią dziesiątki tysięcy filmów. Specjaliści nadal rozwiązują problem, partnerzy byli również zaangażowani w rozwiązanie sytuacji, w tej chwili prace restauracyjne idą pełną parą informuje RuTube na Telegramie.

Przypominamy, że nie był to jedyny atak na Rosję zorganizowany z okazji jej obchodów Dnia Zwycięstwa, bo hakerzy postanowili również zhakować lokalne stacje TV, by przed transmisją parady wyświetlały proukraińskie komunikaty "macie krew na rękach" oraz system dystrybucji alkoholu, powodując ogólnokrajowe problemy z dostawami.