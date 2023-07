Weźmy na przykład Samsunga Galaxy Watch 6. Kupić go można w dwóch wariantach, 44mm i 40mm - różnią się nie tylko rozmiarem ekranu (AMOLED kolejno 1,47 cala i 1,31 cala) ale również baterią - odpowiednio 425 mAh i 300 mAh. Wariant Classic to natomiast ekran 1,31 lub 1,47 cala. Wielkość zależy od wybranego modelu, a dostępne są również dwa, 43mm i 47mm. Zegarki działają z procesorem Exynos W930 i mają 2GB pamięci RAM wraz z 12GB pamięci na dane.

Jeżeli chodzi o wykonanie, to model podstawowy został stworzony ze stali nierdzewnej, podczas gdy wariant Classic może pochwalić się obudową z aluminium. "Klasyk" ma również obrotowy pierścień - i jest to bardzo dobra informacja dla fanów tego elementu z poprzednich edycji. Zabrakło go np. rok temu. Ile kosztują nowe smartwatche od Samsunga?

Cena Samsung Galaxy Watch 6:

Wi-Fi 40mm - 1499 zł

Wi-Fi 44mm - 1599 zł

LTE 40 mm - 1699 zł

LTE 44mm - 1849 zł

Cena Samsunga Galaxy Watch 6 Classic:



Wi-Fi 43mm - 1899 zł

Wi-Fi 47mm - 2049 zł

LTE 43mm - 2149 zł

LTE 47mm - 2299 zł

Nowy tablet z Androidem. Oto Galaxy Tab S9

Lubicie tablety z Androidem? Jeżeli tak, to z pewnością ucieszy was premiera nowej serii tabletów od Samsunga. Ba, zachęci ona nawet niedowiarków, którzy nie widzą sensu w tym segmencie urządzeń. Seria Samsung Galaxy Tab S9 to 3 urządzenia w różnych wariantach cenowych i z nieco inną specyfikacją. Wszystkie działąją natomiast na procesorze Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy i mają standard odporności IP68.

Największy to wariant Galaxy Tab S9 Ultra, który ma ekran o przekątnej 14,6 cala, 120Hz, Dynamic AMOLED 2X i 12GB RAM (dostępna jest też opcja 16GB). Różnice są widoczne w pamięci urządzenia, inna jest wówczas również cena:

12/256 Wi-Fi - 5999 zł

12/512 Wi-Fi - 6699 zł

16/1TB Wi-Fi - 7999 zł

12/512 5G - 7399 zł

16/1TB 5G - 8699 zł

Na średniej półce cenowej usadowiono model Galaxy Tab S9+, który ma ekran o przekątnej 12,4 cala. Podobnie jak wyżej, tak i w tym przypadku mamy do wyboru warianty z Wi-Fi lub wyposażone w 5G. Ceny tabletów Samsung Galaxy Tab S9+ w Polsce:



12/256 Wi-Fi - 4999 zł

12/512 Wi-Fi - 5699 zł

12/256 5G - 6399 zł

Na koniec pozostał jeszcze model podstawowy, czyli zwykły Samsung Galaxy Tab S9. Tu mamy ekran 11-calowy i ten sam procesor, co w przypadku pozostałych wariantów. Ile kosztuje? To zależy od opcji:

8/128 Wi-Fi - 3999 zł

12/256 Wi-Fi - 4699 zł

12/256 5G - 5399 zł

W zestawie znajdziemy również nowy rysik S Pen i zestaw poczwórnych wbudowanych głośników, za które odpowiada firma AKG.