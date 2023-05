Sparaliżowany mężczyzna wstał i zaczął chodzić. "To cud technologii"

Gert-Jan Oskam uległ poważnemu wypadkowi, w trakcie którego doznał przerwania rdzenia kręgowego. Lekarze nie dawali 40-latkowi nadziei na powrót do pełni sił. Chociaż Oskam mógł ruszać górną częścią ciała, to jednak dolna była kompletnie sparaliżowana. Jego życie nagle odmieniło się o 180 stopni, a to za sprawą rewolucyjnego urządzenia.

Holender teraz może już wstawać z pozycji siedzącej, wchodzić po schodach, wychodzić na zewnątrz domu i spacerować nawet po nierównym podłożu. — Stymulacja włącza się, gdy tylko pomyślę o wykonaniu kroku. Wcześniej stymulacja mnie kontrolowała, a teraz ja kontroluję stymulację za pomocą moich myśli — przyznał Oskam. Za przełomowym wynalazkiem, który pozwala sparaliżowanym powstać stoją naukowcy ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (EPFL).

Reklama