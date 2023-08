Spis treści: 01 Świetna nawigacja za darmo

02 TomTom GO do pobrania bez opłat

03 Jaka nawigacja zamiast Google Maps?

Świetna nawigacja za darmo

Jedną z najpopularniejszych aplikacji do nawigowania jest Google Maps. Sprawdza się dobrze podczas spaceru, jazdy rowerem czy podróżowaniu autem. Czy jest to jednak najlepsza nawigacja na telefon? Niekoniecznie. Darmowy program od Google ma swoje bolączki i choć posiada wiele różnych funkcji, to niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem dla kierowców. Jest jednak darmowa - a to duży plus.

Na szczęście wymagający kierowcy mogą skorzystać z wyjątkowej promocji. Firma TomTom udostępniła nawigację GO zupełnie za darmo. Normalnie trzeba za nią zapłacić 19,99 funta, a teraz jest dostępna zupełnie bez opłat. Na czym polega haczyk? Promocja jest ograniczona czasowo, dlatego warto się pospieszyć i pobrać nawigację za darmo.

Reklama

TomTom GO do pobrania bez opłat

Jeżeli nie chcecie płacić za TomTom GO około 100 złotych, to możecie pobrać ją już dziś zupełnie bez opłat. Wyjątkowa promocja trwa do 4 września, więc warto nie zwlekać z przypisaniem apki do konta. Co ważne, ofertę mogą wykorzystać tylko nowi użytkownicy, którzy wcześniej nie posiadali konta w usłudze i nie wykupywali żadnej subskrypcji.

Jak pobrać TomTom GO za darmo?

Aby skorzystać z wyjątkowej oferty, wystarczy wejść na stronę TomTom. Będzie to brytyjski wariant witryny, na której znajdziemy promocyjną aplikację. Klikamy Activate i w tym momencie możemy przejść do polskiego sklepu. Kod rabatowy zostanie wpisany automatycznie, a nam pozostanie wprowadzenie swoich danych płatności i potwierdzenie zakupu. Uwaga - z karty pobrane zostaną 4 złote, lecz kwota zostanie nam zwrócona. Aplikacja kupiona w czasie trwania promocji jest darmowa.

Teraz pobieramy aplikację na telefon, wchodzimy w zakładkę Zobacz wszystkie plany i Przywróć zakupy. Logujemy się przy pomocy naszego konta i oto możemy cieszyć się darmową nawigacją TomTom GO przez rok. Jeżeli po tym czasie nie chcemy uiszczać opłaty w ramach subskrypcji, to w międzyczasie warto odpiąć kartę płatniczą od konta.

Zobacz swój dom z Google Maps

Jaka nawigacja zamiast Google Maps?

TomTom GO to świetna alternatywa dla Google Maps, chociaż wcale nie jedyna. Na rynku znajdziemy kilka innych programów, które doprowadzą nas do celu. Jakie są alternatywne aplikacje do Google Maps?

Jednym z przykładów może być Yanosik. Znajdziemy w niej nie tylko tradycyjne funkcje nawigowania, ale również informacje o fotoradarach, kontrolach drogowych i innych sytuacjach na drodze. Apka popularna w Polsce jest często aktualizowana i zapewnia aktualny przepływ informacji z tras. Nie bez powodu kierowcy często sięgają po ten program.

Zobacz: Antyradar w Yanosiku

Dobrze ocenianą nawigacją na telefon jest też Waze. Chociaż oprogramowanie należy do Google, to różni się od popularnych map. Wygląd apki jest mniej surowy, do dyspozycji użytkownika oddano też więcej opcji, np. kupowanie biletów autostradowych. Co ciekawe, korzystając z Waze możemy zauważyć na mapie innych użytkowników apki w czasie rzeczywistym.