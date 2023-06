Jaka mapa i nawigacja jest lepsza od Google Maps? Trzy aplikacje

Mapy Google są praktyczną aplikacją do nawigacji. Ułatwiają poruszanie się samochodem, rowerem i pomagają w pieszych wędrówkach. Ułatwiają też poruszanie się w dużych miastach, bo można w niej sprawdzić trasę, czy rozkład jazdy komunikacji miejskiej.

Do atutów Google Maps zaliczają się też częste aktualizacje, niemal w każdej sekundzie. Dzięki temu podróżujący mogą nawigować, wybierając najlepsze i najszybsze trasy. W takim razie czy Google Maps ma jakąkolwiek konkurencję?

Nawigacja lepsza od Google Maps: Yanosik

Yanosik jest bezpłatną aplikacją na urządzenia mobilne. Łączy w sobie funkcje antyradaru, CB radia i nawigacji. Przewagą Yanosika nad Google Maps są częste aktualizacje kierowców z Polski i unikalne funkcje. Dzięki temu osoby podróżujące autem otrzymują bieżące informacje na temat: fotoradarów, patrolów policji, wypadków, nieoznakowanych radiowozów, czy korków w okolicy.

W aplikacji działa też osobny komunikator, umożliwiający wymianę wiadomości. Użytkownikom przyznawana jest też ranga wiarygodności, na podstawie zgłaszanych przez nich zdarzeń drogowych i rzeczywistego stanu weryfikowanego przez pozostałych kierowców. W Yanosiku działa również system podziękowań.

Użytkownicy aplikacji mogą korzystać ze standardowej nawigacji, działającej na podstawie danych z OpenStreetMap. Korzystający widzą ponadto unikalne informacje na temat, na przykład pobliskich stacji benzynowych i aktualnych cen paliw. Wśród funkcji Yanosika znajduje się też giełda samochodowa online, lista dostępnych warsztatów, pomoc drogowa, kalkulator ubezpieczenia OC, opcja wykupienia wjazdu na płatne autostrady w Polsce.

Nawigacja lepsza od Google Maps: Waze

Waze należy do Google, ale różni się od Map. Aplikacja jest propozycją dla kierowców, którzy nie chcą korzystać z surowo wyglądającej nawigacji Google Maps. Szata graficzna zastosowana w Waze prezentuje się jak te, które wdraża się w najpopularniejszych platformach mediów społecznościowych. Wygląd to nie jedyna różnica.

Wszelkie punkty takie jak: dworce, stacje paliw, czy sklepy pojawiają się na mapach w formacie napisu, a nie ikony. Na mapach Waze można też zauważyć pozostałych użytkowników aplikacji. Są widoczni w postaci ikonki. Po kliknięciu pojawia się prędkość, z jaką się poruszają.

Zdjęcie Nawigacja Waze korzysta z bazy danych map Google / 123RF/PICSEL

Dużą zaletą map Waze jest to, że z poziomu aplikacji można wykupić bilet autostradowy. Dotyczy to także najpopularniejszych winiet w naszym regionie m.in.: austriackich, słowackich, słoweńskich, czeskich, szwajcarskich, rumuńskich czy mołdawskich. Wybór jest znacznie różnorodniejszy. To duże ułatwienie. Wystarczy mieć na swoim urządzeniu Waze, a nie kilka aplikacji od każdego zarządcy dróg.

Aplikacja ma również funkcję oznaczania na bieżąco wydarzeń drogowych takich jak: kontrole, wypadki i korki. Użytkownicy mogą polubić informację, dając tym samym znać, że jest przydatna. Pomimo tego, że Waze działa na bazie map Google, to pokazuje inne trasy. Wytyczane drogi do celu są profilowane pod unikanie korków i niekiedy całkowicie się różnią od tras proponowanych przez "starszego brata".

Nawigacja lepsza od Google Maps: Sygic GPS Navigation

Aplikacja od Sygic GPS Navigation wyróżnia się na rynku niezwykle dokładnymi mapami całej Europy. Program pomaga w podróżowaniu, proponując kilka tras. Atutem jest bezproblemowe działanie aplikacji w trybie offline. Sygic GPS Navigation dobrze działa bez połączenia z internetem, zapewniając nawet widok najważniejszych lokalizacji i budynków w formacie 3D.

Do unikalnych funkcji Sygic GPS Navigation zalicza się możliwość zapisania nagrania w razie wypadku lub kolizji. Aplikacja jest wyposażona w opcję nagrywania trasy, a także wspiera kierowcę w wyszukiwaniu najważniejszych miejsc: stacji benzynowych i parkingów. Sygic GPS Navigation można też połączyć z ekranem na kokpicie auta. Aplikacja jest kompatybilna z Android Auto i Carplay.

W Sygic GPS Navigation dostępna jest nawigacja Real View. Używając kamery smartfona, pokazuje na wyświetlaczu instrukcje i wskazówki na tle obrazu rzeczywistego. Wykorzystując obiektyw urządzenia Sygic GPS Navigation, rozpoznaje także znaki drogowe. Dzięki aplikacji można też korzystać z nawigacji head-up display – bez konieczności zakupu urządzeń peryferyjnych. Warto też wspomnieć o opcji udostępniania trasy w czasie rzeczywistym.

