Niepozorne bąbelki powietrza uwięzione w lodzie mogą wkrótce posłużyć do przechowywania danych tam, gdzie dostęp do elektroniki jest utrudniony, a warunki ekstremalnie zimne. Chińscy naukowcy z Beijing Institute of Technology opracowali sposób kodowania informacji za pomocą kształtów i układu bąbelków w lodzie. To nie tylko intrygujący eksperyment fizyczny. To także praktyczne rozwiązanie dla regionów takich jak Arktyka, Antarktyda, a nawet inne planety.

Jak zamrozić wiadomość?

Inspiracją dla naukowców były naturalne pęcherzyki powietrza powstające w lodowcach. Gdy woda zamarza, wypycha rozpuszczone gazy, które gromadzą się w postaci bąbelków. Naukowcy wykorzystali to zjawisko, by stworzyć sztuczny lód z kontrolowanym układem powietrznych kieszeni. W tzw. komórce Hele-Shaw (cienkiej, prostokątnej przestrzeni wypełnionej zdemineralizowaną wodą między przezroczystymi płytkami) zamrażali wodę za pomocą płyty chłodzącej. Zmieniając temperaturę od -15 st. C do -35 st. C, mogli kontrolować tempo zamarzania, a co za tym idzie - kształt i rozmieszczenie bąbelków.

W miarę zmniejszania tempa mrożenia powstawały kolejne warstwy: od zawierających tylko jajowate bąbelki, przez warstwy mieszane z igiełkowatymi i jajowatymi, po warstwy zawierające wyłącznie bąbelki igiełkowate lub pozbawione ich całkowicie. Na tej podstawie naukowcy przypisali różne kombinacje bąbelków literom i cyfrom w kodach Morse'a, binarnym oraz trójkowym.

- Ponieważ pozycja i kształt bąbelków są determinowane przez tempo zamarzania, można je ręcznie kontrolować, by manipulować rozmieszczeniem bąbelków w lodzie - tłumaczy prof. Mengjie Song, główny autor badania.

Zarówno zdjęcia jak i nagrania z eksperymentów dostępne są na stronie publikacji naukowej.

Jak odczytać zakodowaną w lodzie wiadomość?

Odczyt zakodowanej informacji odbywał się przez wykonanie zdjęcia powstałej tafli lodu i przekształcenie go na obraz w skali szarości. Program komputerowy analizował wartości odcieni - miejsca bez bąbelków były ciemnoszare, a bąbelki niemal białe. Na tej podstawie dekodował komunikat w jednym z trzech języków maszynowych. Najlepsze rezultaty dał kod binarny. Pozwalał zapisać wiadomości dziesięciokrotnie dłuższe w tej samej objętości lodu.

- W naturalnie zimnych rejonach użycie uwięzionych pęcherzyków powietrza jako nośnika danych wymaga mniej energii niż telekomunikacja i jest bardziej dyskretne niż dokumenty papierowe - mówi prof. Song. - Takie lodowe wiadomości mogą przetrwać bardzo długo, a ich treść jest łatwa do zobaczenia i odczytania.

Zobacz również: Nauka Ten komputer DNA rozwiązuje sudoku i przechowuje dane przez tysiąclecia Daniel Górecki

Technologia może być wykorzystana tam, gdzie dostęp do elektroniki jest ograniczony. Wystarczy zimno, by dane przetrwały bez zasilania. Co ciekawe, manipulowanie bąbelkami może mieć też inne zastosowania - od kontrolowanego osłabiania struktury lodu po analizę procesów w materiałach takich jak aluminium.

Póki co, jest to oczywiście początek drogi. Zespół planuje kolejne eksperymenty, m.in. nad wpływem rodzaju gazu i jego stężenia na kształt bąbelków. Pozostaje jeszcze jedno, ale dość istotne pytanie. Czy w dobie ocieplającego się klimatu i masowego topnienia lodowców nowa metoda jest aby na pewno bezpieczna?

Źródło: Eurekalert

Publikacja: Song, M., Shao, K. i in. (2025) 'Ice‑bubble coding for environmentally adaptive data storage', Cell Reports Physical Science, S2666‑3864(25)00221‑8. doi: 10.1016/j.xcrp.2024.101987.

