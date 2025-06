Największe obiekty we wszechświecie. Odkryto gigantyczne radiogalaktyki.

Olbrzymie radiogalaktyki to największe pojedyncze obiekty we wszechświecie. Są podobne pod względem wielkości do całej Grupy Lokalnej, do której należą Droga Mleczna, Andromeda i wiele galaktyk karłowatych. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak olbrzymie radiogalaktyki stają się tak duże