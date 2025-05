Chodzi o to, że w krótkim czasie potrafi zmieniać swoje właściwości, takie jak jasność, struktura czy tempo formowania gwiazd. To zachowanie sprawiło, że naukowcy nazwali ją "kameleonem", ponieważ podobnie jak ziemski gad, galaktyka ta zdaje się dostosowywać do otoczenia w sposób, który wymyka się dotychczasowym modelom astrofizycznym.