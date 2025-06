Catonator został osadzony na platformie ramienia robotycznego KUKA FORTEC KR 480 Ultra, zaprojektowanej specjalnie z myślą o ekstremalnych cięciach. Urządzenie zostało wyposażone w potężny wrzecionowy system tnący, który obsługuje tarcze o średnicy od 1000 do nawet 2000 mm.

To narzędzie nie tylko przecina materiały o wysokiej twardości, ale robi to z precyzją godną mikromechaniki. Odchylenie od zaprogramowanego toru cięcia wynosi zaledwie 0,1 milimetra, co czyni Catonatora jednym z najdokładniejszych urządzeń w swojej klasie.

Naszym celem było połączenie brutalnej siły z finezją nowoczesnej automatyki. Catonator spełnia tę obietnicę, umożliwiając producentom cięcie złożonych kształtów w materiałach, które dotychczas były poza zasięgiem robotów

Bez emisji, bez hałasu, bez kompromisów

W pełni elektryczny napęd jest nie tylko przyjazny środowisku, ale dzięki nowoczesnemu modułowi akumulatorowemu, Catonator eliminuje również potrzebę stosowania agregatów na ropę, co przekłada się na cichsze i czystsze miejsce pracy, wolne od spalin i hałasu.

Dodatkowo robot może pracować z dużym udźwigiem (do 300 kg) i zasięgiem przekraczającym 3 metry, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla takich sektorów, jak budownictwo, stocznie czy produkcja przemysłowa.

Sercem systemu jest ekosystem SmartProduction, zapewniający intuicyjne zarządzanie pracą robota przez komputer lub smartfon. Dane z wbudowanych czujników są analizowane w czasie rzeczywistym przez algorytmy uczenia maszynowego, które optymalizują ścieżki cięcia, prędkość ostrza i ograniczają jego zużycie. Operatorzy mogą wybrać między gotowymi sekwencjami a bezpośrednim sterowaniem w czasie rzeczywistym, a wszystko to z poziomu bezprzewodowego pilota.

Bezpieczeństwo i modułowość

Catonator nie tylko tnie, ale także chroni. Podwójne skanery LiDAR tworzą wokół robota "bańkę bezpieczeństwa" w zakresie 360°, automatycznie wyłączając ostrze w razie wykrycia osoby lub przeszkody w pobliżu. Modułowa głowica robocza umożliwia szybką wymianę narzędzi, od tarcz diamentowych do betonu, przez ostrza węglikowe do stali, aż po specjalistyczne narzędzia do cięcia kompozytów lotniczych.

Co więcej, konstrukcja Catonatora umożliwia montaż dodatkowych narzędzi, jak wiertła czy przystawki do gięcia, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych zadań na placu budowy. Jak chwali się producent, Catonator to nie tylko maszyna, to narzędzie transformacji. Automatyzując najbardziej wymagające fizycznie i niebezpieczne zadania, pozwala ludziom skupić się na kluczowych aspektach zarządzania projektami i optymalizacji procesów.

materiały prasowe