Pożar w Gdyni. Co to jest eter i czy jest groźny?

W Gdyni wybuchł pożar, do którego doszło w laboratorium chemicznym przy ul. Chwaszczyńskiej. Służby ewakuowały setki osób. Znajdujący się tam eter dietylowy to substancja lotna oraz łatwopalna. Czy jest groźny? Uważa się go za substancję potencjalnie niebezpieczną i do jego składowania potrzebne są odpowiednie warunki.