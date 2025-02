Robot został zaprojektowany z myślą o wsparciu groźnych zdarzeń, jak pożary w obiektach przemysłowych i komercyjnych, które stanowią duże wyzwanie dla ekip ratowniczych . Może się pochwalić wieloma zaawansowanymi technologiami i funkcjami, np. wykrywaniem miejsc o wysokiej temperaturze dzięki funkcjom termowizyjnym, co pozwala zidentyfikować ogniska pożaru.

Urządzenie pozwala też na rejestrację wideo i komunikację głosową, w tym przekazywanie instrukcji oraz rozmowy z osobami na miejscu zdarzenia. Co więcej, robot może pomóc w ewakuacji osób, używając specjalnych noszy i co najważniejsze, dzięki wbudowanemu systemowi z wężem gaśniczym może pompować do 2000 litrów wody na minutę.