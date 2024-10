Wygląda jak prawdziwy pożar! Tak się szkoli strażaków do ekstremalnej pracy

Niestety jak pokazują analizy, wiele osób na pierwszej linii frontu nie otrzymuje wystarczającego szkolenia, by sprostać tak ekstremalnym i nieprzewidywalnym zagrożeniom, co stwarza dla nich jeszcze większe zagrożenie. Aby poprawić przygotowanie strażaków do walki z coraz trudniejszymi pożarami, Centrum Badawcze iCinema przy Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (UNSW) opracowało więc nowe narzędzie szkoleniowe o nazwie iFire.

Realistyczne symulacje iFire

Naukowcy z UNSW w swoim artykule opublikowanym w "The Conversation" podkreślili, że zmiany klimatyczne przyczyniają się do nasilania pożarów, a sytuacja jest szczególnie groźna w Australii. Pożary stają się tam coraz bardziej ekstremalne, a w niektórych przypadkach są w stanie tworzyć własne systemy pogodowe, co prowadzi do powstania wielu frontów ognia.

Częstotliwość ekstremalnych pożarów podwoiła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Sytuacja będzie się pogarszać wraz z dalszym ociepleniem planety napisali badacze.

Zdjęcie iFire Networked Visualisation System / https://www.unsw.edu.au/ / domena publiczna

Reklama

iFire pozwala strażakom na trening w immersyjnych kinowych scenariuszach, które odtwarzają rzeczywiste pola pożarów - służby mogą poczuć się jakby rzeczywiście znajdowały się w centrum wydarzeń, obserwując pożar z dowolnej perspektywy, o każdej porze dnia i interaktywnie z nim współdziałając. Dzięki temu mogą oni ćwiczyć podejmowanie decyzji oraz zwiększać swoją świadomość sytuacyjną w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Choć badania nad zagrożeniem pożarami znacznie się rozwinęły, same dane i teoretyczne wnioski nie są wystarczające, aby w pełni przygotować strażaków na nieprzewidywalność i intensywność tych katastrof. iFire ma na celu wypełnienie tej luki, oferując system oparty na wielokrotnie nagradzanym narzędziu szkoleniowym iCasts, które wcześniej pomagało w szkoleniu górników.

iCasts, stworzony w 2008 roku, symuluje potencjalne zagrożenia w kopalniach, co doprowadziło do znaczącego zmniejszenia liczby poważnych wypadków na australijskich terenach górniczych. Podobnie jak w iCasts, w iFire połączono matematyczne modele rzeczywistych pożarów buszu z innowacyjnymi technologiami wizualizacji oraz sztuczną inteligencją, tworząc immersyjne symulacje. System odtwarza trzy rzeczywiste przypadki pożarów: pożar plantacji sosnowej, pożar traw oraz pożar Bridger-Foothills z 2020 roku w USA.