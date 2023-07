Spis treści: 01 Antyradar w aplikacji. Co to jest?

Antyradar w aplikacji. Co to jest?

Tradycyjne antyradary, które można znaleźć w samochodach, były popularne przez wiele lat. Rozwój technologii i popularność smartfonów sprawiły, że aplikacje mobilne z antyradarem stały się dostępne i wygodne dla kierowców.

Wystarczy zainstalować aplikację na swoim telefonie i uruchomić ją podczas jazdy. Aplikacja korzysta z danych na temat lokalizacji fotoradarów i kontroli drogowych, które są stale aktualizowane przez użytkowników. Jeśli kierowca zbliża się do radaru, aplikacja go o tym informuje, dając mu czas na zwolnienie i uniknięcie policyjnej pułapki.

Antyradar w aplikacji ma jeszcze wiele innych funkcji. Mogą dostarczać informacje o tym, kiedy i gdzie obowiązuje zmniejszenie prędkości w związku z odcinkowym pomiarem. Niektóre aplikacje antyradarowe mogą również informować o utrudnieniach na drogach, takich jak wypadki, roboty drogowe i zamknięte odcinki. To pozwala kierowcom planować trasę i unikać miejsc, w których występują utrudnienia.

Antyradar w aplikacji. Czy to legalne?

Legalność korzystania z antyradaru w aplikacji zależy od przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Prawo polskie nie zawiera przepisów zabraniających korzystania z aplikacji antyradarowych.

Warunkiem jest bezpiecznie korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Nie wolno trzymać go w ręce. Zamiast tego należy umieścić go w uchwycie przytwierdzonym do deski rozdzielczej.

Są kraje, w których korzystanie z antyradaru w aplikacji jest zabronione. Przykładem mogą być Francja, Szwecja, Włochy, Chorwacja oraz Holandia.

Antyradar w aplikacji - Yanosik. Jakie ma funkcje?

Yanosik to najpopularniejsza aplikacja mobilna, której główną funkcją jest ostrzeganie kierowców o fotoradarach i kontrolach drogowych. Aplikacja wykorzystuje dane przekazywane przez społeczność użytkowników, którzy na bieżąco zgłaszają lokalizacje. Gdy kierowca zbliża się do fotoradaru, Yanosik wyświetla ostrzeżenie na ekranie, dając mu czas na dostosowanie prędkości i uniknięcie mandatu.

To nie jedyna funkcja Yanosika. W aplikacji można znaleźć informacje o:

patrolach policji,

wypadkach,

kontrolach ITD,

odcinkowych pomiarach prędkości,

miejscach częstych kontroli,

aktualnym natężeniu ruchu na drogach,

miejscowościach,

stacjach benzynowych i cenach paliw.

Yanosik to aplikacja na telefon dostępna w sklepach Google Play i App Store . Wystarczy pobrać aplikację i zainstalować ją na swoim telefonie, aby mieć dostęp do bazy informacji o aktualnych warunkach na drodze.

Zdjęcie Yanosik / materiały prasowe

Nie tylko Yanosik. Inne aplikacje antyradarowe: Rysiek, Waze, Radarbot i Google Maps

Na rynku istnieje kilka innych aplikacji antyradarowych, które warto znać. Choć różnią się one od siebie kilkoma detalami, to ich wspólnym mianownikiem jest możliwość ostrzegania przed radarami, a także przekazywanie tej informacji innym kierowcom. Oprócz Yanosika najpopularniejsze aplikacje antyradarowe w Polsce to:

Rysiek,

Waze,

Radarbot,

Google Maps.

Rysiek to polska aplikacja antyradarowa, która zyskuje coraz większą popularność. Podobnie jak Yanosik, Rysiek wykorzystuje dane generowane przez społeczność użytkowników, informując o lokalizacji fotoradarów, kontroli drogowych i innych niebezpieczeństwach na drodze. Aplikacja oferuje także możliwość zgłaszania nowych fotoradarów i kontroli drogowych. Rysiek jest intuicyjny w obsłudze i zapewnia dokładne ostrzeżenia.

Waze to jedna z najpopularniejszych aplikacji nawigacyjnych, która oferuje również funkcję antyradaru. Oprócz standardowych funkcji nawigacyjnych, Waze gromadzi dane na temat fotoradarów i kontroli drogowych, które są dostarczane przez społeczność użytkowników. Dzięki temu kierowcy otrzymują ostrzeżenia na bieżąco o punktach kontrolnych, co pozwala im uniknąć mandatów. Jest to darmowy program na smartfony z Androidem i iOS.

Zdjęcie Nawigacja Waze korzysta z bazy danych map Google, informując przy tym o stacjonarnych i mobilnych fotoradarach / 123RF/PICSEL

Radarbot to aplikacja antyradarowa o międzynarodowym zasięgu. Oferuje kompleksową ochronę przed fotoradarami, kontrolami drogowymi i pułapkami na drogach. Aplikacja wykorzystuje bazę danych zawierającą informacje o tysiącach fotoradarów na całym świecie. Oprócz ostrzeżeń o fotoradarach Radarbot oferuje wiele innych przydatnych funkcji. Można w nim znaleźć informacje o ograniczeniach prędkości na danej trasie, ostrzeżenia o miejscach częstych kontroli drogowych, detektor świateł kontrolnych i inne narzędzia, które pomagają kierowcom uniknąć mandatów.

Nie wszyscy wiedzą, że o tym, gdzie są fotoradary, informują też popularne Mapy Google na urządzeniach z systemem Android. Podczas wyznaczania trasy w Google Maps pojawienie się pomarańczowych ikonek na trasie oznacza, że w tym miejscu znajduje się stacjonarny fotoradar. Z kolei niebieska ikona informuje o mobilnym fotoradarze.

