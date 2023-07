Spis treści: 01 Czyszczenie telefonu ze śmieci. Po co to robić?

02 Jak wyczyścić pamięć telefonu z Androidem?

03 Jak wyczyścić pamięć iPhone’a?

04 Aplikacje, które wyczyszczą ze śmieci twój telefon

Czyszczenie telefonu ze śmieci. Po co to robić?

Czyszczenie telefonu ze śmieci pozwala na zwolnienie cennej przestrzeni pamięci w urządzeniu. Gromadzenie niepotrzebnych plików i danych może wpływać na wydajność telefonu. Konsekwencją tego może być spowolnienie działań systemu operacyjnego, dłuższy czas ładowania aplikacji i opóźnienia w reakcji. Czyszczenie pamięci telefonu pozwala zwiększyć wydajność urządzenia, co przekłada się na płynniejsze działanie.

Dlaczego jeszcze warto czyścić pamięć telefonu ze śmieci? Przechowywanie zbyt wielu zbędnych danych na smartfonie może utrudniać znalezienie i dostęp do ważnych informacji. Czyszczenie pamięci telefonu pozwala na lepsze zarządzanie danymi i umożliwia łatwiejsze znalezienie potrzebnych plików i aplikacji. Ponadto niektóre pliki i aplikacje mogą działać w tle, co sprawia, że bateria w smartfonie rozładowuje się szybciej.

Reklama

Jak wyczyścić pamięć telefonu z Androidem?

Czyszczenie pamięci telefonu z Androidem można przeprowadzić na kilka sposobów. Na początku warto odinstalować wszystkie nieużywane aplikacje. Najłatwiej zrobić to z poziomu ekranu. Można też przejść do ustawień telefonu, a następnie wybrać opcję "Aplikacje" lub "Zarządzanie aplikacjami".

Każdy telefon korzysta z tymczasowych danych przechowywanych w plikach pamięci podręcznej (ang. cache). Gdy otwierasz aplikację, informacje z pamięci podręcznej umożliwiają szybsze włączenie i płynne działanie programu. Często jednak zdarza się, że pamięć podręczna zajmuje zbyt dużo miejsca i jest najczęstszą przyczyną problemów z wolnym Androidem.

W związku z tym warto od czasu do czasu wyczyścić pamięć podręczną telefonu, aby usprawnić działanie urządzenia. Jak to zrobić? To kilka prostych kroków:

Przejdź do ustawień telefonu;

Wybierz "Pamięć" lub "Aplikacje" ;

lub ; Wejdź w aplikację , której pamięć podręczną chcesz usunąć;

, której pamięć podręczną chcesz usunąć; Wybierz "Wyczyść pamięć podręczną".

Jeśli pamięć telefonu wciąż jest zapełniona, możesz przenieść niektóre pliki do chmury. Warto w takim przypadku skorzystać z aplikacji Zdjęcia Google, która wykonuje kopie obrazów i filmików ze wskazanych przez użytkownika folderów. Co więcej, przesłana galeria dostępna będzie z każdego urządzenia, na którym użytkownik zaloguje się na konto.

Jak wyczyścić pamięć iPhone’a?

Czyszczenie pamięci iPhone’a możesz rozpocząć od odinstalowania nieużywanych aplikacji. W tym celu na ekranie głównym znajdź aplikację, którą chcesz usunąć. Przytrzymaj jej ikonkę. W lewym górnym rogu pojawi się symbol "X". Kliknij na ten symbol, a następnie potwierdź usunięcie aplikacji.

Twój iPhone może znacząco spowolnić, jeśli nagromadzi się w nim zbyt dużo pamięci podręcznej. Należy więc przejść do ustawień iPhone’a, a następnie wybrać sekcję "General" i "iPhone Storage". Tam znajdziesz listę zainstalowanych aplikacji. Możesz również przewinąć w dół, aby znaleźć sekcję "Documents & Data" i wybrać opcję "Delete App" lub "Offload App", aby usunąć zbędne dane aplikacji.

Aby zwolnić miejsce w pamięci iPhone’a, warto skorzystać z usług przechowywania danych w chmurze. Przejdź do ustawień iPhone'a, wybierz swoje konto iCloud, a następnie wybierz "Zdjęcia iCloud" i "iCloud Drive". Dzięki temu możesz przenieść pliki, zdjęcia i filmy do chmury, aby zwolnić miejsce w pamięci urządzenia.

Aplikacje, które wyczyszczą ze śmieci twój telefon

Istnieje wiele aplikacji do czyszczenia pamięci telefonu, które mogą pomóc w zwolnieniu miejsca i optymalizacji urządzenia. Najpopularniejsze z nich to:

CCleaner - aplikacja oferuje funkcje czyszczenia pamięci podręcznej aplikacji, usuwania niepotrzebnych plików, zarządzania aplikacjami oraz monitorowania zużycia baterii i pamięci urządzenia;





- aplikacja oferuje funkcje czyszczenia pamięci podręcznej aplikacji, usuwania niepotrzebnych plików, zarządzania aplikacjami oraz monitorowania zużycia baterii i pamięci urządzenia; Clean Master - pozwala na czyszczenie pamięci podręcznej, usuwanie nieużywanych plików, zarządzanie aplikacjami, optymalizację baterii, a także chroni prywatność użytkownika;





- pozwala na czyszczenie pamięci podręcznej, usuwanie nieużywanych plików, zarządzanie aplikacjami, optymalizację baterii, a także chroni prywatność użytkownika; Avast Cleanup - aplikacja dostępna zarówno na Androida, jak i iOS, która pomaga w optymalizacji urządzenia. Oferuje funkcje czyszczenia pamięci, usuwania niepotrzebnych plików, optymalizacji baterii, zarządzania aplikacjami i monitorowania zużycia pamięci;





- aplikacja dostępna zarówno na Androida, jak i iOS, która pomaga w optymalizacji urządzenia. Oferuje funkcje czyszczenia pamięci, usuwania niepotrzebnych plików, optymalizacji baterii, zarządzania aplikacjami i monitorowania zużycia pamięci; Phone Cleaner - aplikacja dostępna na Androida, która zapewnia funkcje czyszczenia pamięci, usuwania nieużywanych plików, zarządzania aplikacjami, optymalizacji baterii i monitorowania zużycia pamięci;





- aplikacja dostępna na Androida, która zapewnia funkcje czyszczenia pamięci, usuwania nieużywanych plików, zarządzania aplikacjami, optymalizacji baterii i monitorowania zużycia pamięci; iMyFone Umate - aplikacja dedykowana użytkownikom iOS. Oferuje funkcje czyszczenia pamięci urządzenia, usuwania niepotrzebnych plików, czyszczenia pamięci podręcznej, zarządzania aplikacjami i usuwania prywatnych danych w sposób trwały.

Zobacz także:

Co to jest eSIM i jakie telefony obsługują kartę eSIM?

Telefon na plaży i w pełnym słońcu. Jak go zabezpieczyć?

Jak włączyć roaming w telefonie? Bez tego nie ruszaj za granicę