Walki pomiędzy Kambodżą a Tajwanem trwają o sporny obszar obszaru wokół świątyni Preah Vihear, która, mimo że znajduje się na terytorium Kambodży, to wejście na górę świątynną jest po stronie tajlandzkiej. Spór o to miejsce kultu trwa od dziesięcioleci i teraz przybrało bardzo niebezpiecznego wymiaru .

24 lipca armia Kambodży zaatakowała terytorium Tajwanu za pomocą m.in. dronów i wyrzutni pocisków rakietowych, a tajlandzkie czołgi miały wjechać na granicę. Nie ma potwierdzenia, kto dokładnie pierwszy otworzył ogień, jednak bez względu na to sytuacja się zaostrza.

Tajlandia uaktywniła w rejonie działań swoje siły powietrzne. Myśliwce F-16 wykonały misje ataków naziemnych w pobliżu granicy . Według publicznych miały atakować cele wojskowe, ale lokalne media donoszą, że zbombardowana została jednak droga dojazdowa do kompleksu świątyni.

Królewskie Siły Powietrzne Tajlandii mają posiadać około 50 F-16A/B To samoloty, które sięgają lat 80. jednak 18 z nich miała przejść Mid-Life Upgrade, wydłużając ich planowane wykorzystanie aż do 2035 roku.

Jedno zdjęcie pokazuje, że F-16, których Tajowie użyli do ataków, miało podwieszony specjalny zestaw KGGB (Korean GPS-Guided Bomb) produkowany przez południowokoreańską firmę LIG Nex1 . Jego użycie byłoby debiutem bojowym.

Koreański KGGB to ważne ulepszenie

KGGB to specjalny system uzbrojenia montowany na standardowych bombach niekierowanych MK-82. Pozwala zmienić je w szybującą broń dalekiego zasięgu. Do naprowadzania wykorzystuje GPS z nawigacją inercyjną, zapewniając zdolności "wystrzel i zapomnij". Zasięg bomby z systemem KGGB ma zależeć od przenoszącej go platformy, ale przyjmuje się, że maksymalnie może wynosić około 100 kilometrów. Zintegrowany może być z myśliwcami F-16, F-15 czy FA-50.