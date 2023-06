Spis treści: 01 Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne?

02 Telefony, które mają słabe promieniowanie. Jakie modele są bezpieczne?

03 Czy iPhone promieniuje?

Co to jest promieniowanie elektromagnetyczne?

Fale elektromagnetyczne występują wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z polem elektromagnetycznym. Łatwo domyślić się, że nie chodzi tu jedynie o działanie sprzętu domowego, ale również zjawiska zachodzące na naszej planecie i w kosmosie. Dlatego też wyróżniamy naturalne źródła promieniowania elektromagnetycznego, takie jak burza z piorunami czy nasz własny mózg.

Istnieją też sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego. Wśród nich wymienić możemy całą gamę sprzętu domowego, w tym również elektroniczne gadżety czy popularne urządzenia. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje również w telefonach, telewizorach czy sprzętach kuchennych. Fale elektromagnetyczne są dzielone w następujący sposób:

mikrofale

fale radiowe

podczerwień

światło widzialne

ultrafiolet

promieniowanie rentgenowskie

Telefony, które mają słabe promieniowanie. Jakie modele są bezpieczne?

Nie tak dawno do sieci trafił ranking telefonów, które promieniują najbardziej. Chodziło oczywiście o takie urządzenia, które cechuje najwyższa wartość współczynnika SAR. Odpowiada on za wskazanie tego, jak szybko nasze ciało pochłania energię emitowaną przez dany telefon. Norma w Europie wynosi 2 W na 1 kilogram masy ciała i głowy. Ten "niechlubny" ranking wygrała Motorola Edge 2020 z wynikiem 1,79 W/kg. A gdyby tak odwrócić sytuację?

Dzisiaj rzucimy okiem na te telefony, które emitują najmniej promieniowania elektromagnetycznego. Tym samym, wartości wskazane przez współczynnik SAR będą najmniejsze. Jesteście ciekawi, czy wasz telefon znalazł się w zestawieniu? Sprawdźcie sami:

ZTE Blade V10 - 0,13 W/kg Samsung Galaxy Note 8 - 0,17 W/kg ZTE Axon Elite - 0,17 W/kg VeryKool RS90 - 0,18 W/kg Samsung Galaxy Note 10 - 0,19 W/kg ZTE Nubia 5 - 0,19 W/kg Samsung Galaxy A72 - 0,23 W/kg LG G7 ThinQ - 0,24 W/kg Samsung Galaxy S20 FE - 0,24 W/kg Samsung Galaxy S8+ - 0,26 W/kg Samsung Galaxy Note 2 - 0,28 W/kg Motorola Razr 5G - 0,27 W/kg Sony Xperia 5 II - 0,28 W/kg LG V60 ThinQ 5G - 0,35 W/kg Nokia C21 Plus - 0,40 W/kg

Zaskoczeni wynikami? Na pewno dziwi miejsce 1., ponieważ mało kto utożsamia chińskich producentów z niskimi wartościami emisji czegokolwiek. W przypadku firmy ZTE nie tylko udało się stworzyć telefon z najniższym współczynnikiem SAR, ale też ograniczyć go w przypadku innych modeli. Pamiętajmy jednak, że ZTE Blade V10 to nie jest urządzenie ani topowe, ani też zapewniające dostateczną moc. To telefon sprzed dobrych kilku lat, który na pokładzie ma 3 lub 4 GB RAM (zależnie od wersji).

Godna uznania jest też bogata reprezentacja Samsunga. Koreański producent ma na liście 6 telefonów z 15 miejsc. Co istotne, nie są to w żadnym wypadku same starocie. Wśród wyszczególnionych modeli znaleźć można np. Galaxy S20 FE, który swoją premierę miał w 2020 roku i jest popularny m.in. wśród Polaków.

Zdjęcie Galaxy S20 FE 5G / INTERIA.PL

Czy iPhone promieniuje?

Gdzie w rankingu znalazły się telefony od Apple? Rzecz w tym, że nie znalazły się. Ba, nie miały nawet blisko, ponieważ współczynnik promieniowania elektromagnetycznego w ich wypadku odbiega znacząco od zestawienia najmniejszych wartości. Wcale nie oznacza to jednak, że iPhone promieniuje i może nas zabić - po prostu w przypadku tych urządzeń wartości zbliżone są do średniej.

Dla przykładu, iPhone 3G to 0,52 W/kg, ale już iPhone 11 Pro ma 0,99 W/kg. Można powiedzieć, że Apple oscyluje w granicach niecałego 1 W/kg, bo większość urządzeń firmy z ostatnich lat znalazła się pod tą granicą. Inaczej jest w przypadku najnowszych. Apple iPhone 14 transmituje 1,14 W/kg głowy i 1,16 W/kg ciała. Jego konkurent, czyli Samsung Galaxy S23 oferuje podobne wartości, czyli 1,03 W/kg głowy i 1,15 W/kg ciała.

Przypomnijmy, że maksymalna wartość współczynnika SAR zalecana w Europie to 2 W/kg. Oznacza to, że wszystkie spośród wymienionych urządzeń są dalekie do przekroczenia tej granicy. Ba, nawet nieznaczne wykroczenie poza limit i tak nie byłoby negatywne w skutkach.