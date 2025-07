Pytanie wywołało uśmiech na twarzy astronauty. "To może być bardzo kontrowersyjne pytanie, dlatego nie wiem, czy chcę odpowiadać" - zażartował Uznański-Wiśniewski. Mimo to zabrał głos w sprawie.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na dzieciach w Finlandii i opublikowanym w British Journal of Educational Psychology , uczniowie początkowo entuzjastycznie nastawieni do nauki matematyki z czasem tracą zainteresowanie tym przedmiotem. Psychologowie wskazują na kilka powiązanych ze sobą czynników:

Czy świadectwa z czerwonym paskiem to dobry pomysł? "Trzeba wybrać to, co się lubi robić"

Sławosz Uznański-Wiśniewski odpowiedział, że jego zdaniem warto skupić się na tym, co się naprawdę lubi. - Myślę, że trzeba wybrać to, co się lubi robić i zainwestować swój czas właśnie w to. Dobrze jest dobrze się uczyć w szkole i mieć tę możliwość wyboru, ale tak naprawdę niektóre dzieci mogą dużo wcześniej wybrać ten kierunek, bo wiedzą, czego chcą - i myślę, że to też jest ok - powiedział astronauta ESA.