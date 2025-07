Tabletka gwałtu to określenie substancji psychoaktywnych wywołujących senność oraz kilkugodzinną amnezję, które bywają podstępnie dodawane do drinków w celu ułatwienia napaści seksualnych. W tej roli wykorzystywane są zazwyczaj flunitrazepam, ketamina, wodzian chloralu oraz - jeden z najpopularniejszych - kwas 4-hydroksybutanowy, czyli GHB. Substancje te dobrze rozpuszczają się zarówno w napojach alkoholowych, jak i bezalkoholowych, nie mają smaku ani zapachu i nie zmieniają koloru napoju.

Co szczególnie niebezpieczne, zaczynają działać już po kilkunastu minutach od zażycia, więc potencjalna ofiara nie ma zbyt wiele czasu na reakcję. Na rynku dostępne są już wprawdzie paski testowe czy karty do wykrywania takich substancji, ich użycie często trwa kilka minut i może wywoływać zakłopotanie, co sprawia, że wiele osób z nich po prostu nie korzysta. I tu do akcji wkraczają naukowcy z Korei Południowej, którzy opracowali rozwiązanie - tymczasowy tatuaż, który wykrywa niebezpieczną pigułkę w dosłownie sekundę.