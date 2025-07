Dinozaury żyły w wielogatunkowych stadach? Są pierwsze dowody.

Uczeni już od dawna podejrzewali, że wybrane gatunki dinozaurów mogły żyć w stadach wielogatunkowych, jak to jest w przypadku zwierząt zamieszkujących sawanny Afryki. Nie było jednak na to twardych dowodów. Do teraz, bo w Albercie natrafiono na bardzo ciekawe ślady gadów, które potwierdzają dotychczasowe przypuszczenia.

W Albercie znaleziono ślady różnych gatunków dinozaurów i są to pierwsze dowody na świecie, które potwierdzają, że te zwierzęta łączyły się w stada wielogatunkowe. Po co to robiły? Prawdopodobnie w celu wzajemnej ochrony przed drapieżnikami. Zdają się to potwierdzać dodatkowe ślady należące do dwóch Tyranozaurów, które mogły podążać za roślinożercami.