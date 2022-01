Tak wygląda najnowszy prototyp Cybertrucka. "Gigantyczna wycieraczka"

Cybertruck został zaprezentowany światu w 2019 roku. Zaszokował publikę i świat motoryzacji swoim futurystycznym wyglądem i technologią. Niestety, przez ostatnie lata elektryczny pickup nieco się zmienił. Wielu uważa, że na gorsze, ponieważ miał być unikalny, a coraz bardziej przypomina zwykłe pojazdy.

Na najnowszym filmie możemy zobaczyć prototyp przedprodukcyjny Cybertrucka. Eksperci tłumaczą, że wskazują na to ważne zmiany w pojeździe, które wymagane są do jego certyfikacji. Na potężniej przedniej szybie elektrycznego pickupu pojawiła się równie gigantyczna wycieraczka, a na przednich drzwiach duże lusterka. Wciąż jednak Cybertruck nie ma klamek w drzwiach.

Gigantyczna wycieraczka i duże lusterka w Cybertrucku

Fani Tesli i wszyscy Ci, którzy złożyli zamówienia na tej pojazd, a jest ich ponad pół miliona, mogą być rozczarowani zmianami. W końcu nie było mowy o gigantycznej, szpetnej wycieraczce czy dużych lusterkach. Wycieraczka miała być zastąpiona laserowym systemem czyszczenia szyb, a lusterka kamerami, z których obraz miał być wyświetlany na ekranie umiejscowionym w kokpicie lub na dwóch mniejszych przy szybach.

Zmienił się też przód w elektrycznym pickupie Tesli

Cybertruck ma teraz też delikatnie zmieniony przód. Maska jest krótsza, a zderzaki mniej kanciaste. Może pojazd stracił na prezencji, ale Tesla musiała je wprowadzić, by spełnić wymogi bezpieczeństwa pieszych.

Przyszli właściciele tego potworka będą mogli liczyć na to, że pojazd ich rozpozna i automatycznie otworzy drzwi. Klamki będą zbędne, ale patrząc na ten system z perspektywy ostatnich wypadków, w których przechodnie nie mogli dostać się do wnętrza Modelu 3 lub S, by pomóc kierowcy, bo klamki były zablokowane, wydaje się, że może ucierpieć na tym bezpieczeństwo podróżujących.

Na razie nie wiadomo, kiedy Cybertruck trafi do produkcji, ale nieoficjalnie mówi się, że premiera ma nastąpić w marcu 2023 roku. To już naprawdę mało czasu na wprowadzanie dużych zmian w stylistyce, zatem możemy spodziewać się, że najnowszy film odzwierciedla niemal produkcyjną wersję.