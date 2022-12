Malware na Androidzie

Zgodnie z informacjami podanymi przez Łukasza Siewierskiego, wstecznego inżyniera Google, narzędzie do wykrywania problemów Google Android Partner Vulnerability Initiative (APVI) ujawniło nową lukę. Okazuje się, że do sieci wyciekły klucze wykorzystywane do podpisywania programów autorstwa kilku marek smartfonów, w tym Samsunga oraz LG.