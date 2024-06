Spis treści: 01 Niebezpieczny sprzęt w Twojej szufladzie

02 Masz ten powerbank? Lepiej uważaj

03 Mam wadliwy powerbank. Co zrobić?

Niebezpieczny sprzęt w Twojej szufladzie

Co jakiś czas okazuje się, że jakiś model sprzętu elektronicznego ma wadę fabryczną i jest narażony na poważne usterki. Często problemy dotyczą wszelkiej maści urządzeń przeznaczonych do ładowania lub przechowywania energii elektrycznej. Jedną z głośniejszych spraw w tym roku była ta dotycząca ładowarki dostępnej w sieci sklepów Cortland. Urządzenie przeznaczone do iPhone'ów było podatne na awarie, co w efekcie mogło doprowadzić do przegrzania lub nawet pożaru.

Reklama

Problemy mogą pojawić się również w przypadku powerbanków. Popularne urządzenia umożliwiające nam ładowanie np. w czasie podróży magazynują energię, a co za tym idzie w przypadku usterki mogą stanowić niemałe niebezpieczeństwo. Teraz o jednej usterce poinformowała firma Anker.

Masz ten powerbank? Lepiej uważaj

Okazuje się, że część urządzeń z serii PowerCore 5K firmy Anker może posiadać wadę fabryczną. Jak podaje teleopolis.pl, chodzi o model oznaczony identyfikatorem A1112 (A1112 Anker 321 PowerCore 5K, Black). Na czym polega problem?

Urządzenie może mieć wadę fabryczną, powodującą przegrzanie się akumulatora litowo-jonowego. Wysoka temperatura może spowodować stopienie się plastikowych elementów i doprowadzić do pożaru powerbanka. Zdaniem producenta, problem może dotyczyć raczej niewielkiej liczby akumulatorów, które trafiły na rynek od marca 2023 roku. Mimo wszystko produkty serii są wycofywane z rynku, a posiadaczom firma zaleca utylizację i zaprzestanie dalszego korzystania.

Mam wadliwy powerbank. Co zrobić?

Producent przygotował krótki poradnik dotyczący tego, co zrobić, gdy mamy wadliwy powerbank oznaczony identyfikatorem A1112:

Przechowuj swoje urządzenie w bezpiecznym miejscu

Sprawdź, czy urządzenie jest narażone na usterkę i prześlij formularz - dostępny pod adresem https://www.anker.com/a1112-recall-form

Nie korzystaj z urządzenia ani nie wyrzucaj go do śmieci. Powerbank należy zutylizować w miejscu akceptującym akumulatory litowo-jonowe

Warto pamiętać o pomocy technicznej udzielanej przez producenta w przypadku wątpliwości dotyczących urządzenia.