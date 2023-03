ByteDance nie ma lekko, bo chociaż jest właścicielem jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie, to kolejne rządy z nieufnością patrzą na działalność TikToka i odcinają dostęp do tej usługi na swoich urządzeniach. W niektórych krajach coraz głośniej mówi się też o całkowitym banie dla tej platformy i wydaje się, że poważniejsze decyzje to tylko kwestia czasu - szczególnie jeśli na jaw wychodzić będą tego typu sprawy, jak ta ze Stanów Zjednoczonych.



TikTok zniknie z USA. FBI wszczyna śledztwo

Firma potwierdziła w grudniu ubiegłego roku, że zwolniła czterech pracowników, którzy wykorzystywali TikToka do szpiegowania lokalizacji dwóch dziennikarzy, a teraz Forbes informuje, że FBI i Departament Sprawiedliwości prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu. Krytycy TikToka w Kongresie już wcześniej kwestionowali taktykę inwigilacji aplikacji, szczególnie w świetle przyznania przez ByteDance, że pracownicy w niewłaściwy sposób uzyskali dostęp do danych użytkowników z USA.

