M58 Mine Clearing Line Charge

Zdjęcie M58 MICLIC to amerykański odpowiednik UR-77 Meteorit, zdolny do niszczenia min na odległość. Ukraińcy zaczęli używać tego sprzętu już w listopadzie zeszłego roku / @UAWeapons / Twitter

M58 to druga maszyna zdolna do zdalnego rozminowywania terenu na wyposażeniu ukraińskich wojsk. Co ciekawe jej działanie jest praktycznie bliźniacze do UR-77. Amerykański pojazd wystrzeliwuje "węże" z ładunkiem C4 o masie prawie 800 kilogramów, na odległość ok. 100 metrów i szerokość 8.

W przeciwieństwie do UR-77, amerykański wynalazek nie jest postawiony na bazie jakiegoś pojazdu, a stanowi zwykłą przyczepę składającej się z wyrzutni, zestawu odpalającego M147, ładunku liniowego M58A3 i rakiety kalibru 127 mm MK22 Mod 4. Dzięki temu to narzędzie jest dość uniwersalne i może być ciągnięte np. przez opancerzony transporter, który przewozi żołnierzy podczas szturmu.