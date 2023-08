U.S Air Force wybrało start-up JetZero do skonstruowania prototypu samolotu specjalnej konstrukcji blended wing body (BWB). Kontrakt opiewający na 235 milionów dolarów zakłada stworzenie samolotu do 2027 roku, kiedy zaplanowany jest pierwszy lot. Maszyna ma być ogromna, będąc rozmiarami zbliżona do pasażerskiego Jumbo Jeta.

Siły Powietrzne USA podpisały kontrakt na potężny samolot Maszyna firmy JetZero ma mieć rozpiętość aż 61 metrów. Start-up zaprojektował go jako samolot pasażerski napędzany wodorem, który mógłby przemierzać bez przerwy ponad 9000 kilometrów. Stworzony został w konstrukcji blended wing body i dlatego przyciągnął uwagę armii, która chce posiąść jeden egzemplarz do specjalnych testów. Blended wing body to hybrydowy rodzaj konstrukcji samolotu, która jak wskazuje NASA, przypomina latające skrzydło, jednak łączy je z cechami konwencjonalnych samolotów. W BWB istnieją wyraźne struktury korpusu i skrzydeł, jednak nie mają wyraźnej linii podziału, a zamiast tego konstrukcyjnie płynnie się łączą. Cechą takiego projektu jest stosunkowo szeroki i płaski korpus, co kusi wielu czołowych projektantów. Samoloty BWB to przyszłość lotnictwa? Przede wszystkim w konstrukcji BWB korpus także generuje dużo siły nośnej, wspomagając skrzydła. Sam kształt takiego samolotu ogranicza do minimum opór powietrza, zmniejsza zużycie paliwa oraz zwiększa przestrzeń ładunkową. Dlatego Siły Powietrzne USA pracują nad możliwym wdrożeniem konstrukcji BWB do masowej produkcji. - Samoloty o konstrukcji BWB mogą znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwo i zwiększyć globalny zasięg. Przemieszczanie sił i ładunków szybko, wydajnie i na duże odległości jest ważną zdolnością, umożliwiającą realizację strategii bezpieczeństwa narodowego — powiedział sekretarz sił powietrznych Frank Kendall w oświadczeniu do podpisania umowy z JetZero. Według szacunków wprowadzenie samolotów konstrukcji BWB do Sił Powietrznych USA zmniejszyłoby ich roczne zużycie paliwa o 60%. Samolot skonstruowany przez JetZero dla U.S Air Force ma pomóc w rozwoju technologii tworzenia konstrukcji BWB i opracowaniu nowych rozwiązań. Ma to pozwolić na łatwiejszą, tańszą i szybszą produkcję takich samolotów. Częstsze wykorzystanie konstrukcji BWB mogłoby mieć kluczowe benefity dla lotnictwa cywilnego, m.in. pozwalając na transport większej liczby ludzi czy towarów, tańszym kosztem.