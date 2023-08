Rosyjski S-300V4 to jedna z najpotężniejszych broni Rosjan

S-300V4 to najnowsza wersja popularnych rosyjskich systemów obrony ziemia-powietrze S-300, która weszła do służby w połowie zeszłej dekady. Służy głównie do ochrony kluczowych obiektów przed pociskami, dronami i samolotami. Wykorzystuje do tego trzy rodzaje pocisków rodziny 9M82 i 9M83, mogąc atakować cele nawet na odległości 400 kilometrów i pułapie 30.

Według Rosjan S-300V4 jest w stanie niszczyć nawet pociski hipersoniczne, których prędkość lotu dochodzi do 9 tys. km\h. Przy tym dzięki swoim radarom może wziąć na cel jednorazowo 16 pocisków balistycznych lub 24 samoloty. Mimo że Rosja nie udostępnia dokładnych informacji na temat kosztów jednej baterii S-300V4, można założyć, że cena przekracza miliard dolarów.

Ta wersja miała podnieść S-300 do poziomu amerykańskich systemów Patriot. Jednak nawet pomimo wszystkich ulepszeń nie udało jej się obronić przed ostrzałem z ukraińskiego HIMARSA, nawet pomimo faktu, że teoretycznie S-300V4 powinien to zrobić. Albo więc S-300V4 nie jest taki dobry jak myślą Rosjanie, albo oni sami zapomnieli, że pociski GMPLRS z HIMARSA mogą sięgnąć prawie 80 kilometrów na drugą stronę Dniepru.