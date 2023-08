Dwa T-90M trafione w jednej kolumnie. To rekord

Rosjanie myśleli, że rzucając do walki ciężki sprzęt przełamią linię niedaleko wsi Awdijiwka. Nawet ich najpotężniejsze czołgi T-90M przy wsparciu m.in. T-80 BWM mod. 2022 i transporterów opancerzonych nie były w stanie się przebić, pozostawiając po nieudanym ataku potężne straty.

Widać, że Rosjanie naprawdę chcieli odnieść sukces w natarciu, bo rzucili do walki aż dwa swoje najnowsze czołgi T-90M. Jedynie co im się udało to zapewnienie ukraińskim żołnierzom nowego rekordu, upolowania dwóch tych maszyn w jednej kolumnie. Do tej pory zawsze niszczono je pojedynczo jak m.in. w ten weekend w obwodzie zaporoskim.