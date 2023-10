Spis treści: 01 Cyberbezpieczeństwo od Google

02 Polacy wciąż czekają na Google

03 Dark Web - co to jest?

Cyberbezpieczeństwo od Google

Nie musisz interesować się dark webem, aby mroczna sieć zainteresowała się Tobą. Chodzi oczywiście o wycieki informacji na temat użytkowników czy handel danymi, pozyskanymi m.in. na skutek wycieków i kradzieży hakerskich. To, co znajduje się w dark webie, może przyprawić o ciarki na plecach. Nic dziwnego, że mało kto chce, aby znajdował się tam jego adres email czy inne informacje na temat danej osoby.



Już teraz można bezproblemowo sprawdzić, czy jakieś informacje na nasz temat nie trafiły do dark webu. Wszystko za sprawą Google i specjalnego raportu, który może zostać wygenerowany na nasze życzenie. Do tej pory była to płatna opcja, ale obecnie Google oferuje informacje o naszych danych w dark webie za darmo.

Raport z dark webu pozwala użytkownikowi dowiedzieć się, czy trafił tam jego adres email, imię i nazwisko, a nawet numery identyfikacji osobistej. Wcześniej usługa ta była dostępna dla posiadaczy Google One, czyli płatnej subskrypcji - to ta dająca więcej miejsca na dysku Google. Teraz każdy z nas może taki raport otrzymać za darmo. No dobra, nie do końca każdy.

Polacy wciąż czekają na Google

Obecnie usługa w nowej, darmowej formie jest dostępna w aż 46 państwach. Niestety, lista ta nie zawiera Polski, choć pewnie kwestią czasu jest pojawienie się naszego kraju. Łatwo domyślić się, że dla rodzimych użytkowników dostępne będzie sprawdzenie, czy w dark webie jest nasz numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Na to jednak przyjdzie nam poczekać.

Wspomniany raport o skradzionych danych w dark webie to świetna rzecz. Przypomina usługi stron typu haveibeenpawned.com, czyli weryfikujących zawartość wycieków pod kątem występowania w nich naszego adresu email. To przydatne, bo w sytuacji, gdy ktoś ma nasze dane, możemy je odpowiednio zabezpieczyć - wprowadzić dodatkowe metody weryfikacji, zmienić hasła i nie tylko.

Dark Web - co to jest?

Dark Web to pojęcie używane do określania specyficznej, zdecydowanie ciemnej strony internetu. Ta jest ukryta i niedostępna z poziomu znaych nam wyszukiwarek internetowych. Jak działa dark web? Wpiszcie w wyszukiwarkę dowolne hasło. Może to być jakieś pojęcie, adres czy ulubiony serwis. Wszelkie wyniki, pojawiające się informacje to internet, który znamy. Dark Web jest ukryty i nie wejdziecie do niego w ten sposób.

Dostęp do tego regionu sieci możliwy jest jedynie poprzez skorzystanie ze specjalnych przeglądarek TOR i przy użyciu VPN. Co znajdziemy w środku? Nie brak tam normalnych treści, jak specjalistyczne fora i blogi. Niestety, można tam znaleźć również miejsca służące do handlu (niekoniecznie legalnego) i wiele innych. Nie dziwi zatem fakt, że mało kto chciałby, aby znajdowały się tam jakiekolwiek dane na jego temat.