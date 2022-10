Wygląda na to, że dwunożne roboty jeszcze długo nie będą w stanie rywalizować z najlepszymi biegaczami, bo najszybszy z nich i aktualny rekordzista Guinnessa, czyli dwunożny robot Cassie od inżynierów Agility Robotics z Oregon State University, biega 100 metrów w niecałe 25 sekund - dla przypomnienia Usain Bolt w 2009 roku pokonał ten dystans w 9,58 sekundy, a Florence Griffith-Joyner w 1988 roku w 10,49 sekundy.



Prawie jak Usain Bolt... prawie

Niemniej w świecie dwunożnych robotów to ważne osiągnięcie, a do tego pokazuje duży postęp w zakresie projektu zaprezentowanego po raz pierwszy w 2017 roku. Ten już w 2021 roku zachwycał swoimi możliwościami, kończąc 5-kilometrową przebieżkę w 53 minuty, co było możliwe za sprawą zaawansowanych algorytmów maszynowego uczenia oraz opracowania unikalnej biomechaniki i kolan, które zginają się jak u strusia. Sprint to jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa, która zmusiła autorów do poważnych zmian.

Cassie jest platformą dla pionierskich badań nad uczeniem się robotów w zakresie lokomocji. Pokonanie 5 km dotyczyło niezawodności i wytrzymałości, które pozostawiło jednak pytanie, jak szybko Cassie może biec? To skłoniło zespół badawczy do skupienia się na szybkości tłumaczy Devin Crowley z Oregon State University.

Jak tłumaczą badacze, robot Cassie w ciągu tygodnia ukończył przyspieszony roczny kurs symulacji, którego celem było ustalenie najbardziej efektywnego chodu.



Tyle że prędkość to nie wszystko, bo rekord Guinnessa wymagał od robota startu z pozycji wyprostowanej i powrotu do tej pozycji po przekroczeniu linii mety, więc inżynierowie musieli skorzystać z pomocy dwóch sieci neuronowych - jednej odpowiedzialnej za bieg i drugiej za utrzymywanie pozycji wyprostowanej i płynne przejście między nimi.

I jest to zdecydowanie trudniejsza część, którą naukowcy porównują do startu i lądowania samolotu, które również są bardziej wymagające niż sam lot. Wygląda jednak na to, że wszystko poszło zgodnie z planem, bo Cassie ukończył bieg z wynikiem 24,73 sekundy, co jest aktualnym rekordem Guinnessa dla dwunożnych robotów. Co więcej, to dopiero początek przygody Agility Robotics z szybkim bieganiem, więc kto wie, co przyniesie przyszłość.