Jak łatwo się domyślić, rzecznik Meta nie zgadza się z takim postawieniem sprawy i jak twierdzi w wypowiedzi dla BBC, oszustwa finansowe to szerszy problem branży, a firma robi wszystko, by chronić swoich użytkowników:

Oszuści używają coraz bardziej wyrafinowanych metod, aby oszukiwać ludzi na różne sposoby, w tym e-maile, SMS-y i offline. Nie chcemy, aby ktokolwiek padł ofiarą tych przestępców, dlatego nasze platformy mają systemy blokujące oszustwa, reklamodawcy usług finansowych muszą teraz mieć autoryzację FCA (Financial Conduct Authority) i prowadzimy kampanie uświadamiające konsumentów, jak wykryć oszukańcze zachowanie.

Czy to wystarczy, by powstrzymać "epidemię oszustw", jak nazywa skalę tego zjawiska Liz Ziegler, dyrektor działu prewencji oszustw Lloyds Banking Group? Zdecydowanie nie, a najlepszym dowodem jest jej zdaniem fakt, że 70 proc. oszustw zaczyna się na głównych platformach technologicznych, więc ich właściciele ewidentnie nie kontrolują tego, co się tam dzieje.



Do podobnych wniosków doszły też inne brytyjskie banki, jak NatWest, które zaobserwowało ostatnio 87 proc. wzrost oszustw, z czego ok. 60 proc. zaczynać miało się mediach społecznościowych. Zdaniem ekspertów prawdziwa skala tego zjawiska jest ogromnie niepokojąca i śmiało można zakładać, że jeśli tak dalej pójdzie, niezbędne będą odgórne regulacje, by się z nim uporać i chronić życiowy dorobek użytkowników.

Firmy zajmujące się mediami społecznościowymi muszą pilnie oczyścić swoje platformy, aby chronić konsumentów. Najwyższy czas, aby media społecznościowe i firmy telekomunikacyjne wzięły odpowiedzialność finansową za rosnący poziom oszustw mających miejsce na ich platformach podsumowuje w komentarzu dla BBC dyrektor ds. zapobiegania oszustwom banku TSB, Paul Davis.