W Chinach powstał Skytrain. Lewitujący pociąg maglev

Nazywa się Skytrain, powstał w chińskim Wuhan i jego przejazd robi niesamowite wrażenie. Chociaż podobne wynalazki od dawna poruszają się po kilku miastach w różnych częściach świata, również i w samym Państwie Środka, ale jednak ta technologie bije tamte na głowę. Mówimy tutaj bowiem o systemie maglev, czyli lewitacji magnetycznej.

Jiangxi University of Science and Technology i China Railway Science and Industry Group chwalą się, że ich technologia ma ogromną przewagę nad konkurencyjnymi projektami. Skytrain nie tylko może poruszać się kilka razy szybciej od zwykłych podwieszanych pociągów czy tramwajów, ale również jest wielokrotnie tańszy w eksploatacji od metra.

Skytrain bije na głowę metro pod każdym względem

Co najważniejsze, przejazdy Skytrain są niezwykle bezpieczne, ciche i komforotwe. Pociąg jest w pełni autonomiczny, ale na jego pokładzie można znajdować się operator. Pojazd na razie został przystosowany do poruszania się z prędkością 120 km/h. Na warunki miejskie to w zupełności wystarczy, by sprawnie transportować ludzi pomiędzy kluczowymi lokacjami.

Pomysłodawcy projektu informują, że Skytrain przeszedł już bardzo skomplikowane testy. W trakcie nich pomyślnie przejechał ponad 7 tysięcy kilometrów po chińskich miastach. Władze zamierzają zbudować kolejne tysiące tras pod Skytrain. Dzięki tej technologii szacuje się, że będzie można ograniczyć problem tworzenia się korków, lepiej zadbać o środowisko naturalne i dokonać oszczędności na rozbudowie infrastruktury drogowej.

Budowa pełnej linii Skytrain kosztuje zaledwie 1/5 ceny miejskiego metra, a tak naprawdę niczym się od niego nie różni. Nie bez znaczenia są też kwestie np. trzęsień ziemi czy katastrof naturalnych. Jeśli takowe wystąpią, to przywrócenie metra do pełni sprawności może zająć całe miesiące, tymczasem wymiana infrastruktury naziemnej Skytrain to kwestia tygodni.