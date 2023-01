W USA się nie patyczkują. Kres TikToka już blisko?

Dawid Szafraniak Technologia

Niechęć amerykańskich ustawodawców do wszystkiego, co chińskie, nadal trwa. Kilka lat temu niektóre z blokad wydawałyby się niemożliwe do przedsięwzięcia, a jednak z rynku amerykańskiego zniknęła np. firma Huawei. Teraz może nadejść czas na TikToka, czyli największą platformę społecznościową na świecie. Wszystko wyjaśni się w lutym!

Zdjęcie TikTok stał się najbardziej popularnym, nowym serwisem społecznościowym / 123RF/PICSEL